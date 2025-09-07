Убийцу надо лишить его оружия, – Зеленский о дополнительном давлении на Россию
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал к прекращению покупки российской нефти и газа, подчеркивая, что это единственный способ остановить агрессию России.
- Зеленский выразил разочарование, что некоторые европейские страны продолжают покупать российские энергоресурсы, называя это несправедливостью.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал усиление давления на Россию. Он отметил несправедливость того, что некоторые европейские страны продолжают покупать российскую нефть и газ.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий украинского лидера в интервью ABC News.
Что сказал Зеленский о давлении на Россию?
Президент Украины подчеркнул важность дополнительного давления на страну-агрессора, когда журналистка вспомнила о тщетных попытках Дональда Трампа организовать встречу между Зеленским и Путиным, устанавливая дедлайны, которые проходят безрезультатно.
Мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России. Это лишь один, единственный способ остановить убийцу. Нужно лишить его оружия. Энергия – это его оружие,
– сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что благодарен всем партнерам, однако отметил несправедливость того, что некоторые европейские страны продолжают покупать российскую нефть и газ.
Другие недавние заявления президента Украины: что говорил глава государства?
Зеленский подчеркнул, что важно не просто завершить войну, но и не допустить ее повторения через шесть месяцев, год или два. На вопрос, как для него выглядит победа, он ответил: "Выживание Украины".
"Для нас выжить – это и есть победа. Потому что мы выживаем со своей идентичностью, со своим государством, со своей независимостью", – подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что 26 стран из "Коалиции желающих" будут гарантировать Украине безопасность. Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию.
"Все поддерживают нас, Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру. Я хочу поблагодарить за это", – сказал президент.