Вбивцю треба позбавити його зброї, – Зеленський про додатковий тиск на Росію
- Президент України Володимир Зеленський закликав до припинення купівлі російської нафти і газу, підкреслюючи, що це єдиний спосіб зупинити агресію Росії.
- Зеленський висловив розчарування, що деякі європейські країни продовжують купувати російські енергоресурси, називаючи це несправедливістю.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував посилення тиску на Росію. Він наголосив на несправедливості того, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту й газ.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар українського лідера в інтерв'ю ABC News.
Що сказав Зеленський про тиск на Росію?
Президент України підкреслив важливість додаткового тиску на країну-агресора, коли журналістка згадала про марні спроби Дональда Трампа організувати зустріч між Зеленським і Путіним, встановлюючи дедлайни, які минають безрезультатно.
Ми повинні припинити купувати будь-які види енергії з Росії. Це лише один, єдиний спосіб зупинити вбивцю. Потрібно позбавити його зброї. Енергія – це його зброя,
– сказав Володимир Зеленський.
Він зауважив, що вдячний усім партнерам, проте наголосив на несправедливості того, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту й газ.
Інші нещодавні заяви президента України: що казав глава держави?
Зеленський підкреслив, що важливо не просто завершити війну, але й не допустити її повторення через шість місяців, рік чи два. На запитання, який вигляд для нього має перемога, він відповів: "Виживання України".
"Для нас вижити – це і є перемога. Бо ми виживаємо зі своєю ідентичністю, зі своєю державою, зі своєю незалежністю", – наголосив глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що 26 країн з "Коаліції охочих" гарантуватимуть Україні безпеку. Йдеться про підтримку й захист в небі, на морі та в кіберпросторі. Дехто з партнерів пообіцяв фінансувати українську армію.
"Всі підтримують нас, Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру. Я хочу подякувати за це", – сказав президент.