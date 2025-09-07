Президент України Володимир Зеленський прокоментував посилення тиску на Росію. Він наголосив на несправедливості того, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту й газ.

Що сказав Зеленський про тиск на Росію?

Президент України підкреслив важливість додаткового тиску на країну-агресора, коли журналістка згадала про марні спроби Дональда Трампа організувати зустріч між Зеленським і Путіним, встановлюючи дедлайни, які минають безрезультатно.

Ми повинні припинити купувати будь-які види енергії з Росії. Це лише один, єдиний спосіб зупинити вбивцю. Потрібно позбавити його зброї. Енергія – це його зброя,

– сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що вдячний усім партнерам, проте наголосив на несправедливості того, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту й газ.

