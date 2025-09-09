На фоне возможных мирных переговоров между лидерами Украины и России актуализируется территориальный вопрос. В частности особое внимание акцентируют на положении украинского Донбасса. Ведь Путин продолжает выдвигать ультимативные условия полной оккупации этих земель.

Президент Украины отметил, что территориальные уступки могут привести к новой российской агрессии в будущем. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время интервью'ю изданию ABC, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно территорий Донбасса?

На вопрос журналистки о значении земель Донбасса, Зеленский апеллировал к разговору с Дональдом Трампом во время своего визита в Белый Дом. Тогда переговоры касались в том числе и оккупированных территорий.

Владимир Зеленский отметил, что Путин использует самые разнообразные манипуляции на мировой арене, чтобы оправдать агрессию, в частности, продвигая идею "обмена территориями".

Однако президент Украины считает, что словам российского лидера ни в коем случае нельзя доверять, ведь он абсолютно оторван от реальности и не имеет представления о землях, которые так стремится захватить.

Он воюет просто за территорию, а мы воюем за нашу жизнь на этих землях,

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, за период полномасштабной войны Россия оккупировала примерно 30% Донецкой области, но эта территория была добыта ценой огромных человеческих потерь – миллионов жизней.

Обратите внимание! Зеленский отметил, что даже в случае захвата Донбасса Путин не остановится, ведь его амбиции включают ключевые города, такие как Харьков и Днепр, которые являются важными промышленными и экономическими центрами Украины.

К тому же он подчеркнул, что сейчас Донбасс остается укрепленной территорией, где украинские войска оказывают мощное сопротивление. В случае захвата этих стратегически важных фортификаций враг будет иметь подготовленную площадку для развития нового наступления.

Зеленский предостерег, что нет никаких гарантий, что Россия прекратит агрессию после достижения своих текущих целей.

