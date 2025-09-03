Президент Украины прокомментировал важность ПВО для защиты от российской агрессии. Он упомянул о возможных обстрелах энергетики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время визита в Данию 3 сентября.

Что сказал Зеленский о российских обстрелах?

Президент Украины вспомнил о возможных обстрелах энергетики, которые обещал российский диктатор.

Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска,

– сказал Владимир Зеленский.

Он сообщил, что Украина договорилась о дополнительной системе ПВО от нордических стран и стран Балтии. По словам Зеленского, важным является обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы. "Нам необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защитить нас", – подчеркнул украинский лидер.

