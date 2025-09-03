Путин надеется, что зима будет убивать украинцев там, куда не доходят его войска, – Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию заявил о важности ПВО для защиты от возможных обстрелов энергетики со стороны России.
- Украина договорилась о дополнительной системе ПВО от нордических стран и стран Балтии для обеспечения защиты в преддверии зимы.
Президент Украины прокомментировал важность ПВО для защиты от российской агрессии. Он упомянул о возможных обстрелах энергетики.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время визита в Данию 3 сентября.
Что сказал Зеленский о российских обстрелах?
Президент Украины вспомнил о возможных обстрелах энергетики, которые обещал российский диктатор.
Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска,
– сказал Владимир Зеленский.
Он сообщил, что Украина договорилась о дополнительной системе ПВО от нордических стран и стран Балтии. По словам Зеленского, важным является обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы. "Нам необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защитить нас", – подчеркнул украинский лидер.
Новые циничные заявления Путина: что известно?
Во время визита в Китай российский диктатор заявил, что якобы "Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, а потом начала серьезно отвечать".
Кроме этого, диктатор заявил, что для России членство Украины в НАТО – неприемлемо. В то же время он не возражает против вступления нашей страны в ЕС.
Также Путин заявил, что у него "никогда не было желания на кого-либо нападать". Путин подчеркнул, что не планирует нападать на Европу.