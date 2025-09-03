Путін сподівається, що зима вбиватиме українців там, куди не доходять його війська, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії заявив про важливість ППО для захисту від можливих обстрілів енергетики з боку Росії.
- Україна домовилася про додаткову систему ППО від нордичних країн і країн Балтії для забезпечення захисту напередодні зими.
Президент України прокоментував важливість ППО для захисту від російської агресії. Він згадав про можливі обстріли енергетики.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час візиту до Данії 3 вересня.
Що сказав Зеленський про російські обстріли?
Президент України згадав про можливі обстріли енергетики, які обіцяв російський диктатор.
Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська,
– сказав Володимир Зеленський.
Він повідомив, що Україна домовилася про додаткову систему ППО від нордичних країн і країн Балтії. За словами Зеленського, важливим є забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими. "Нам необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас", – підкреслив український лідер.
Нові цинічні заяви Путіна: що відомо?
Під час візиту до Китаю російський диктатор заявив, що нібито "Москва довго терпіла та не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати".
Крім цього, диктатор заявив, що для Росії членство України в НАТО – неприйнятне. Водночас він не заперечує проти вступу нашої країни в ЄС.
Також Путін заявив, що у нього "ніколи не було бажання на кого-небудь нападати". Путін наголосив, що не планує нападати на Європу.