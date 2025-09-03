Президент України прокоментував важливість ППО для захисту від російської агресії. Він згадав про можливі обстріли енергетики.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час візиту до Данії 3 вересня.

Що сказав Зеленський про російські обстріли?

Президент України згадав про можливі обстріли енергетики, які обіцяв російський диктатор.

Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська,

– сказав Володимир Зеленський.

Він повідомив, що Україна домовилася про додаткову систему ППО від нордичних країн і країн Балтії. За словами Зеленського, важливим є забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими. "Нам необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас", – підкреслив український лідер.

Нові цинічні заяви Путіна: що відомо?