Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом сменил образ. Президент Украины надел пиджак накануне поездки в Белый дом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как выглядит Зеленский перед встречей с Трампом?

Журналисты смогли увидеть, в чем был одет Владимир Зеленский накануне встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Украинский лидер надел черный пиджак и черную рубашку.

В общем у Зеленского был черный тотал-лук, который ранее уже видели во время зарубежных визитов главы государства.

Зеленский надел пиджак накануне визита в Белый дом / Видео Sky News

Стоит отметить, что издание Axios писало, что в Белом доме интересовались, будет ли Владимир Зеленский одет в костюм на встрече с Трампом 18 августа. Один советник Трампа, частично в шутку, сказал, что "это было бы хорошим знаком для мира".

Источники сообщили изданию, что Зеленский будет одет так, как на саммите НАТО в Нидерландах в июне. То есть в черном пиджаке.

Наденет ли Зеленский традиционный костюм к Трампу?

Одна из дизайнеров украинского президента сообщила Politico, что Владимир Зеленский снова откажется от традиционного костюма во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Вместо этого наряд главы государства будет в военном стиле.

На этот раз президент (Зеленский – 24 Канал) будет в костюме, но стиль останется военным с той же символикой: он является главой государства, которое находится в состоянии войны,

– сказала Эльвира Гасанова, украинская бизнесвумен и дизайнер бренда Damirli, который создает один из фирменных образов Зеленского.

В то же время она подчеркнула, что именно Владимир Зеленский лично решает, что ему надеть.

"Президент сейчас находится в состоянии, когда каждая деталь имеет значение – его внешний вид, настроение, эмоции. Поэтому как лидер Украины он выбирает образ, который лучше всего соответствует его роли и моменту", – отметила Гасанова.

Встречая европейских лидеров возле посольства Украины в Вашингтоне, президент Зеленский был одет в черную рубашку и черный жакет.

Почему для администрации Трампа так важен внешний вид президента Украины?