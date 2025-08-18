Едет в пиджаке: СМИ обнародовали видео с видом Зеленского перед встречей с Трампом
- Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом изменил свой облик, выбрав черный пиджак и черную рубашку.
- Зеленский решил отказаться от традиционного костюма на встрече с Трампом, выбрав стиль в военном духе, подчеркивая роль главы государства, которое находится в состоянии войны.
- Эльвира Гасанова, дизайнер, отметила, что Зеленский лично решает, что ему надеть, подчеркивая важность деталей в его образе для соответствия роли лидера государства.
Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом сменил образ. Президент Украины надел пиджак накануне поездки в Белый дом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Как выглядит Зеленский перед встречей с Трампом?
Журналисты смогли увидеть, в чем был одет Владимир Зеленский накануне встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Украинский лидер надел черный пиджак и черную рубашку.
В общем у Зеленского был черный тотал-лук, который ранее уже видели во время зарубежных визитов главы государства.
Зеленский надел пиджак накануне визита в Белый дом / Видео Sky News
Стоит отметить, что издание Axios писало, что в Белом доме интересовались, будет ли Владимир Зеленский одет в костюм на встрече с Трампом 18 августа. Один советник Трампа, частично в шутку, сказал, что "это было бы хорошим знаком для мира".
Источники сообщили изданию, что Зеленский будет одет так, как на саммите НАТО в Нидерландах в июне. То есть в черном пиджаке.
Наденет ли Зеленский традиционный костюм к Трампу?
Одна из дизайнеров украинского президента сообщила Politico, что Владимир Зеленский снова откажется от традиционного костюма во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Вместо этого наряд главы государства будет в военном стиле.
На этот раз президент (Зеленский – 24 Канал) будет в костюме, но стиль останется военным с той же символикой: он является главой государства, которое находится в состоянии войны,
– сказала Эльвира Гасанова, украинская бизнесвумен и дизайнер бренда Damirli, который создает один из фирменных образов Зеленского.
В то же время она подчеркнула, что именно Владимир Зеленский лично решает, что ему надеть.
"Президент сейчас находится в состоянии, когда каждая деталь имеет значение – его внешний вид, настроение, эмоции. Поэтому как лидер Украины он выбирает образ, который лучше всего соответствует его роли и моменту", – отметила Гасанова.
Встречая европейских лидеров возле посольства Украины в Вашингтоне, президент Зеленский был одет в черную рубашку и черный жакет.
Почему для администрации Трампа так важен внешний вид президента Украины?
Во время предыдущего визита Владимира Зеленского в США в конце февраля 2025 года предметом жаркой дискуссии среди американских чиновников стал внешний вид украинского лидера.
Журналист Брайан Гленн, главный корреспондент Белого дома для Real America's Voice, задал вопрос Зеленскому, почему он не надел костюм, сказав, что якобы "многие американцы считают, что вы не уважаете достоинство офиса".
С начала полномасштабной войны Владимир Зеленский во время зарубежных визитов не надевал костюмы, выбирая образы в стиле милитари. До администрации Дональда Трампа у союзников Украины проблем по внешнему виду президента Украины не было.
Впервые в более костюмную одежду украинский лидер нарядился на похоронах Папы Римского Франциска. Тогда Зеленский выбрал черную куртку в стиле милитари, черную рубашку и брюки.
А в пиджаке глава государства впервые за последние годы появился на саммит НАТО 25 июня. Тогда Владимир Зеленский также имел встречу с Дональдом Трампом.