Їде у піджаку: ЗМІ оприлюднили відео з виглядом Зеленського перед зустріччю із Трампом
- Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом змінив свій вигляд, обравши чорний піджак і чорну сорочку.
- Зеленський вирішив відмовитися від традиційного костюма на зустрічі з Трампом, обравши стиль у військовому дусі, підкреслюючи роль глави держави, яка перебуває у стані війни.
- Ельвіра Гасанова, дизайнерка, зазначила, що Зеленський особисто вирішує, що йому одягти, підкреслюючи важливість деталей у його образі для відповідності ролі лідера держави.
Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом змінив образ. Президент України одягнув піджак напередодні поїздки до Білого дому.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
До теми Трамп буде знову ламати й тиснути: до чого готується Зеленський та чи повториться скандал у США
Який вигляд має Зеленський перед зустріччю із Трампом?
Журналісти змогли побачити, у чому був одягнутий Володимир Зеленський напередодні зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі. Український лідер одягнув чорний піджак та чорну сорочку.
Загалом у Зеленського був чорний тотал-лук, який раніше вже бачили під час закордонних візитів глави держави.
Зеленський одягнув піджак напередодні візиту до Білого дому / Відео Sky News
Варто зазначити, що видання Axios писало, що у Білому домі цікавилися, чи буде Володимир Зеленський одягнений у костюм на зустрічі з Трампом 18 серпня. Один радник Трампа, частково жартома, сказав, що "це було б добрим знаком для миру".
Джерела повідомили виданню, що Зеленський буде вдягнений так, як на саміті НАТО у Нідерландах в червні. Тобто в чорному піджаку.
Чи одягне Зеленський традиційний костюм до Трампа?
Одна з дизайнерів українського президента повідомила Politico, що Володимир Зеленський знову відмовиться від традиційного костюма під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня. Натомість вбрання глави держави буде у військовому стилі.
Цього разу президент (Зеленський – 24 Канал) буде в костюмі, але стиль залишиться військовим з тією ж символікою: він є главою держави, яка перебуває у стані війни,
– сказала Ельвіра Гасанова, українська бізнесвумен і дизайнерка бренду Damirli, який створює один із фірмових образів Зеленського.
Водночас вона підкреслила, що саме Володимир Зеленський особисто вирішує, що йому одягти.
"Президент зараз перебуває в стані, коли кожна деталь має значення – його зовнішній вигляд, настрій, емоції. Тому як лідер України він обирає образ, який найкраще відповідає його ролі та моменту", – зазначила Гасанова.
Зустрічаючи європейських лідерів біля посольства України у Вашингтоні, президент Зеленський був одягнений в чорну сорочку та чорний жакет.
Чому для адміністрації Трампа такий важливий зовнішній вигляд президента України?
Під час попереднього візиту Володимира Зеленського до США наприкінці лютого 2025 року предметом палкої дискусії серед американських високопосадовців став зовнішній вигляд українського лідера.
Журналіст Браян Гленн, головний кореспондент Білого дому для Real America's Voice, поставив питання Зеленському, чому він не одягнув костюм, сказавши, що нібито "багато американців вважають, що ви не поважаєте гідність офісу".
Від початку повномасштабної війни Володимир Зеленський під час закордонних візитів не одягав костюми, обираючи образи у стилі мілітарі. До адміністрації Дональда Трампа у союзників України проблем щодо зовнішнього вигляду президента України не було.
Вперше у більш костюмний одяг український лідер вбрався на похоронах Папи Римського Франциска. Тоді Зеленський обрав чорну куртку у мілітарі стилі, чорну сорочку та штани.
А у піджаку глава держави вперше за останні роки з'явився на саміт НАТО 25 червня. Тоді Володимир Зеленський також мав зустріч із Дональдом Трампом.