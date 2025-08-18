Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом змінив образ. Президент України одягнув піджак напередодні поїздки до Білого дому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Який вигляд має Зеленський перед зустріччю із Трампом?

Журналісти змогли побачити, у чому був одягнутий Володимир Зеленський напередодні зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі. Український лідер одягнув чорний піджак та чорну сорочку.

Загалом у Зеленського був чорний тотал-лук, який раніше вже бачили під час закордонних візитів глави держави.

Зеленський одягнув піджак напередодні візиту до Білого дому / Відео Sky News

Варто зазначити, що видання Axios писало, що у Білому домі цікавилися, чи буде Володимир Зеленський одягнений у костюм на зустрічі з Трампом 18 серпня. Один радник Трампа, частково жартома, сказав, що "це було б добрим знаком для миру".

Джерела повідомили виданню, що Зеленський буде вдягнений так, як на саміті НАТО у Нідерландах в червні. Тобто в чорному піджаку.

Чи одягне Зеленський традиційний костюм до Трампа?

Одна з дизайнерів українського президента повідомила Politico, що Володимир Зеленський знову відмовиться від традиційного костюма під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня. Натомість вбрання глави держави буде у військовому стилі.

Цього разу президент (Зеленський – 24 Канал) буде в костюмі, але стиль залишиться військовим з тією ж символікою: він є главою держави, яка перебуває у стані війни,

– сказала Ельвіра Гасанова, українська бізнесвумен і дизайнерка бренду Damirli, який створює один із фірмових образів Зеленського.

Водночас вона підкреслила, що саме Володимир Зеленський особисто вирішує, що йому одягти.

"Президент зараз перебуває в стані, коли кожна деталь має значення – його зовнішній вигляд, настрій, емоції. Тому як лідер України він обирає образ, який найкраще відповідає його ролі та моменту", – зазначила Гасанова.

Зустрічаючи європейських лідерів біля посольства України у Вашингтоні, президент Зеленський був одягнений в чорну сорочку та чорний жакет.

Чому для адміністрації Трампа такий важливий зовнішній вигляд президента України?