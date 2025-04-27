Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

До теми CNN назвали три несподівані моменти під час похорону Папи Римського

Чому Зеленського звинувачують у порушенні дрес-коду

У виданні зазначили, що суворий дрес-код для похорону Папи Римського у Ватикані передбачав, що чоловіки повинні носити темний костюм з довгою чорною краваткою і білу сорочку, а також чорним ґудзиком на лівому лацкані піджака. Взуття, довгі шкарпетки, пальто і парасольки теж мали бути чорного кольору.

Оглядачі помітили, що Володимир Зеленський був без краватки чорного кольору. Також для заходу український лідер обрав не класичний чорний костюм, а чорну куртку у мілітарі стилі, чорну сорочку та штани.



Зеленського звинуватили у недотриманні дрес-коду на похоронах Франциска / Фото Getty Images

Разом із Володимиром Зеленський порушення дрес-коду побачили й в колишнього президента США Джо Байдена. Він був у синій краватці, хоча костюм був чорним, але з синюватим відтінком.

Однак найбільше порушив протокол похоронів саме нинішній американський лідер Дональд Трамп. Він одягнув темно-синій костюм, прикрашений шпилькою з американським прапором, та поєднав його з блискучою синьою краваткою.

Журналісти пояснили, що за традицією на подібні заходи заведено одягати елегантне темне вбрання як вияв поваги, і чимало присутніх дотрималися цього правила. Зокрема, дружина Дональда Трампа Меланія, яка сиділа поруч із ним, була вдягнена у стримане чорне пальто, доповнене мереживною вуаллю та рукавичками.

Видання також зазначило, що критика на адресу зовнішнього вигляду Зеленського пролунала лише через два місяці після того, як один із репортерів у Білому домі назвав президента України "неповажним" через те, що він не одягнув костюм під час візиту до Овального кабінету.