В среду, 15 октября, президент Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Лысака, который занимал должность главы ОГА в Днепропетровской области. На его место уже назначили другого человека.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента Украины, передает 24 Канал.

Почему уволили Лысака и кого назначили на его место?

В указе отмечается, что увольнение произошло согласно поданному заявлению Сергея Лысака.

У президента сообщили, что обязанности главы Днепропетровской ОГА временно будет исполнять Гайваненко Владислав Викторович.

В этот же день Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации. Ее руководителем назначен Сергей Лысак.

Он уже прокомментировал свое назначение в телеграм-канале, поблагодарив Владимира Зеленского за доверие и отметив, что его ждут новые, не менее ответственные задачи.

Что этому предшествовало?