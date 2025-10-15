Зеленський звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОВА: хто виконуватиме його обов'язки
- Президент України офіційно звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської ОДА.
- Тимчасово його обов'язки на посаді виконуватиме інший керівник.
У середу, 15 жовтня, президент Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Лисака, який обіймав посаду очільника ОДА в Дніпропетровській області. На його місце вже призначили іншу людину.
Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті президента України, передає 24 Канал.
Чому звільнили Лисака та кого призначили на його місце?
В указі зазначається, що звільнення відбулося згідно з поданою заявою Сергія Лисака.
У президента повідомили, що обов'язки очільника Дніпропетровської ОДА тимчасово виконуватиме Гайваненко Владислав Вікторович.
Цього ж дня Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Її керівником призначили Сергія Лисака.
Він уже прокоментував своє призначення у телеграм-каналі, висловивши подяку Володимиру Зеленському за довіру та зазначивши, що на нього чекають нові, не менш відповідальні завдання.
Що цьому передувало?
- Днями увага громадськості була привернута до ситуації з мером Одеси Геннадієм Трухановим. У понеділок на сайті президента з'явилася петиція зі закликом позбавити його громадянства України.
- Ініціатива менш ніж за добу набрала 25 тисяч підписів. Так,14 жовтня президент Зеленський позбавив Труханова українського паспорта. Він всіяко заперечує свої зв'язки з Росією та планує оскаржувати це рішення в суді
- Проте рішення щодо повноважень Труханова після такого кроку має ухвалити міська рада.
- Водночас одесити вимагали створення Військової адміністрації в області для підвищення ефективності керування й притягнення мера Одеси до відповідальності.
- Зокрема напередодні в центрі міста пройшли мітинги проти Геннадія Труханова.