У середу, 15 жовтня, президент Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Лисака, який обіймав посаду очільника ОДА в Дніпропетровській області. На його місце вже призначили іншу людину.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті президента України, передає 24 Канал.

Чому звільнили Лисака та кого призначили на його місце?

В указі зазначається, що звільнення відбулося згідно з поданою заявою Сергія Лисака.

У президента повідомили, що обов'язки очільника Дніпропетровської ОДА тимчасово виконуватиме Гайваненко Владислав Вікторович.

Цього ж дня Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Її керівником призначили Сергія Лисака.

Він уже прокоментував своє призначення у телеграм-каналі, висловивши подяку Володимиру Зеленському за довіру та зазначивши, що на нього чекають нові, не менш відповідальні завдання.

Що цьому передувало?