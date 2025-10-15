Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті президента України, передає 24 Канал.
Дивіться також Після скарг військових звільнили командира львівської 125 бригади
Чому звільнили Лисака та кого призначили на його місце?
В указі зазначається, що звільнення відбулося згідно з поданою заявою Сергія Лисака.
У президента повідомили, що обов'язки очільника Дніпропетровської ОДА тимчасово виконуватиме Гайваненко Владислав Вікторович.
Цього ж дня Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Її керівником призначили Сергія Лисака.
Він уже прокоментував своє призначення у телеграм-каналі, висловивши подяку Володимиру Зеленському за довіру та зазначивши, що на нього чекають нові, не менш відповідальні завдання.