Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента Украины, передает 24 Канал.
Смотрите также После жалоб военных уволили командира львовской 125 бригады
Почему уволили Лысака и кого назначили на его место?
В указе отмечается, что увольнение произошло согласно поданному заявлению Сергея Лысака.
У президента сообщили, что обязанности главы Днепропетровской ОГА временно будет исполнять Гайваненко Владислав Викторович.
В этот же день Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации. Ее руководителем назначен Сергей Лысак.
Он уже прокомментировал свое назначение в телеграм-канале, поблагодарив Владимира Зеленского за доверие и отметив, что его ждут новые, не менее ответственные задачи.
Что этому предшествовало?
- На днях внимание общественности было приковано к ситуации с мэром Одессы Геннадием Трухановым. В понедельник на сайте президента появилась петиция с призывом лишить его гражданства Украины.
- Инициатива менее чем за сутки набрала 25 тысяч подписей. Так, 14 октября президент Зеленский лишил Труханова украинского паспорта. Тот категорически отрицает свои связи с Россией и планирует оспаривать это решение в суде.
- Однако решение о полномочиях Труханова после такого шага должна принять городская рада.
- В то же время одесситы требовали создания военной администрации в области для повышения эффективности управления и привлечения мэра Одессы к ответственности. В частности, накануне в центре города прошли митинги против Геннадия Труханова.