Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента Украины, передает 24 Канал.

Почему уволили Лысака и кого назначили на его место?

В указе отмечается, что увольнение произошло согласно поданному заявлению Сергея Лысака.

У президента сообщили, что обязанности главы Днепропетровской ОГА временно будет исполнять Гайваненко Владислав Викторович.

В этот же день Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации. Ее руководителем назначен Сергей Лысак.

Он уже прокомментировал свое назначение в телеграм-канале, поблагодарив Владимира Зеленского за доверие и отметив, что его ждут новые, не менее ответственные задачи.

Что этому предшествовало?

  • На днях внимание общественности было приковано к ситуации с мэром Одессы Геннадием Трухановым. В понедельник на сайте президента появилась петиция с призывом лишить его гражданства Украины.
  • Инициатива менее чем за сутки набрала 25 тысяч подписей. Так, 14 октября президент Зеленский лишил Труханова украинского паспорта. Тот категорически отрицает свои связи с Россией и планирует оспаривать это решение в суде.
  • Однако решение о полномочиях Труханова после такого шага должна принять городская рада.
  • В то же время одесситы требовали создания военной администрации в области для повышения эффективности управления и привлечения мэра Одессы к ответственности. В частности, накануне в центре города прошли митинги против Геннадия Труханова.