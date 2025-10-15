Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также После жалоб военных уволили командира львовской 125 бригады

Почему уволили Лысака и кого назначили на его место?

В указе отмечается, что увольнение произошло согласно поданному заявлению Сергея Лысака.

У президента сообщили, что обязанности главы Днепропетровской ОГА временно будет исполнять Гайваненко Владислав Викторович.

В этот же день Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации. Ее руководителем назначен Сергей Лысак.

Он уже прокомментировал свое назначение в телеграм-канале, поблагодарив Владимира Зеленского за доверие и отметив, что его ждут новые, не менее ответственные задачи.

Что этому предшествовало?