В среду, 3 сентября, Владимир Зеленский с дипломатическим визитом прибыл в Данию. Президент Украины вместе с премьер-министром Метте Фредериксен сделали несколько важных заявлений.

Во время совместного брифинга Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской обороны новой системой ПВО, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский прибыл с официальным визитом в Данию и встретился с премьером страны

Что сказал Зеленский относительно системы ПВО?

Президент Зеленский сказал, что нордические и балтийские страны согласовали поставки дополнительного вооружения.

Он отметил, что усиление ПВО является критически важным для защиты жизни украинцев, особенно накануне зимы.

По его словам, совместно с партнерами необходимо обеспечить достаточные способности, чтобы противостоять намерениям Путина использовать зиму как оружие против украинского народа.

Необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защитить нас,

– отметил Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в Данию?