Дополнительная система ПВО от нордических стран и Балтии: Зеленский договорился о новом оружии
- Владимир Зеленский договорился с нордическими и балтийскими странами о поставках дополнительной системы ПВО для Украины.
- Во время визита в Данию Зеленский также планировал переговоры с президентом Франции по координации в противодействии российской агрессии и обсуждение новых санкций против России.
В среду, 3 сентября, Владимир Зеленский с дипломатическим визитом прибыл в Данию. Президент Украины вместе с премьер-министром Метте Фредериксен сделали несколько важных заявлений.
Во время совместного брифинга Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской обороны новой системой ПВО, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский прибыл с официальным визитом в Данию и встретился с премьером страны
Что сказал Зеленский относительно системы ПВО?
Президент Зеленский сказал, что нордические и балтийские страны согласовали поставки дополнительного вооружения.
Он отметил, что усиление ПВО является критически важным для защиты жизни украинцев, особенно накануне зимы.
По его словам, совместно с партнерами необходимо обеспечить достаточные способности, чтобы противостоять намерениям Путина использовать зиму как оружие против украинского народа.
Необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защитить нас,
– отметил Зеленский.
Что известно о визите Зеленского в Данию?
- Во время визита запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по координации усилий в противодействии российской агрессии, а также заседание "коалиции желающих" для обсуждения новых санкций против России.
- Зеленский подчеркнул важность подготовки мероприятий для углубления сотрудничества с Евросоюзом и США, акцентируя на необходимости адекватного ответа на российские атаки.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия отвергает любые попытки прекратить войну против Украины, что остается ключевым сценарием для Москвы.
- Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления на Россию из-за ее экономических трудностей, в частности дефицит топлива и упадок различных секторов экономики.