Додаткова система ППО від нордичних країн і Балтії: Зеленський домовився про нову зброю
- Володимир Зеленський домовився з нордичними та балтійськими країнами про постачання додаткової системи ППО для України.
- Під час візиту до Данії Зеленський також планував переговори з президентом Франції щодо координації в протидії російській агресії та обговорення нових санкцій проти Росії.
У середу, 3 вересня, Володимир Зеленський з дипломатичним візитом прибув до Данії. Президент України разом з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен зробили кілька важливих заяв.
Під час спільного брифінгу Володимир Зеленський повідомив про підсилення української оборони новою системою ППО, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський стосовно системи ППО?
Президент Зеленський сказав, що нордичні та балтійські країни погодили постачання додаткового озброєння.
Він зазначив, що посилення ППО є критично важливим для захисту життя українців, особливо напередодні зими.
За його словами, спільно з партнерами необхідно забезпечити достатні спроможності, щоб протистояти намірам Путіна використати зиму як зброю проти українського народу.
Необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас,
– зазначив Зеленський.
Що відомо про візит Зеленського до Данії?
- Під час візиту заплановані переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо координації зусиль у протидії російській агресії, а також засідання "коаліції охочих" для обговорення нових санкцій проти Росії.
- Зеленський підкреслив важливість підготовки заходів для поглиблення співпраці з Євросоюзом і США, акцентуючи на необхідності адекватної відповіді на російські атаки.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія відкидає будь-які спроби припинити війну проти України, що залишається ключовим сценарієм для Москви.
- Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію через її економічні труднощі, зокрема дефіцит палива та занепад різних секторів економіки.