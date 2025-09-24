Владимир Зеленский 23 сентября выступил в ООН. Он в ярких красках обрисовал ситуацию относительно войны России в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского в ООН.

Смотрите также Трамп знает важное о фронте, Путин говорил ему неправду: главное с пресс-конференции Зеленского

Что говорил Зеленский о Путине в ООН 23 сентября?

Гарант сосредоточился на том, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. Но всячески нарушает все возможные договоренности. Кремль пользуется правом вето в ООН, покупает свое влияние и держит мир в заложниках.

К тому же Москва отправляет в ООН формальных представителей, которые ничего не решают.

"Представитель России здесь присутствует, но, конечно, не тот, кто принимает настоящие решения. Но человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром, и откровенно признать, что он хочет только войны", – объяснил Зеленский.

Когда же Путин появляется где-то на публике за рубежом, он только выигрывает время на новые убийства.

Смотрите видео выступления Зеленского в ООН:

Зеленский отметил, что Россия полностью зависит от Китая. Но тот не демонстрирует шагов к миру.

"Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы заставил Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия – это ничто, но Китай остается молчаливым и отстраненным, вместо того, чтобы действовать ради мира", – высказался украинский президент.

Обратите внимание! Пока внимание мира было приковано к Зеленскому и его выступлениям, Россия ударила по Харькову, Запорожью и Кривому Рогу. В Харькове было по меньшей мере 17 взрывов.

Что еще говорил Зеленский в США 23 сентября?