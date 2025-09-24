Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Зеленский об атаках России на Европу?

Украинский президент подчеркнул: такие атаки будут продолжаться. И это понимают в США.

Трамп согласился со мной, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине. Путин попытается найти слабые места в Европе, в странах НАТО. Он попытается это сделать,

– сказал Зеленский.

Зеленский об атаках на ЕС и НАТО

Интересно! Гарант также заявил: не знает, на чем базировались отношения Путина и Трампа, но российский диктатор обманывал Трампа. Это уже понимает и американский президент. Сам Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значили.

Последние атаки России на Европу