Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также Неизвестные дроны летали в Дании, Норвегии, Швеции: все, что известно об инцидентах и последствиях
Что сказал Зеленский об атаках России на Европу?
Украинский президент подчеркнул: такие атаки будут продолжаться. И это понимают в США.
Трамп согласился со мной, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине. Путин попытается найти слабые места в Европе, в странах НАТО. Он попытается это сделать,
– сказал Зеленский.
Зеленский об атаках на ЕС и НАТО
Интересно! Гарант также заявил: не знает, на чем базировались отношения Путина и Трампа, но российский диктатор обманывал Трампа. Это уже понимает и американский президент. Сам Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значили.
Последние атаки России на Европу
- Под удар попали Дания, Норвегия и Швеция вечером 22 сентября. БПЛА парализовали работу аэропортов в Дании, 4 больших дрона летали несколько часов.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент серьезной атакой на критическую инфраструктуру. Но в России традиционно заявили, что они непричастны.
- Дроны также фиксировали над военными объектами Норвегии и Швеции.
- Важно, что для Европы есть угроза не только от дронов. Например, Россия будет пробовать дестабилизировать ситуацию в Молдове. Майя Санду считает, что ее страна может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область.