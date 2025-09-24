Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Зеленський про атаки Росії на Європу?

Український президент наголосив: такі атаки триватимуть. І це розуміють у США.

Трамп погодився зі мною, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні. Путін спробує знайти слабкі місця в Європі, в країнах НАТО. Він спробує це зробити,

– сказав Зеленський.

Зеленський про атаки на ЄС і НАТО: дивіться відео

Цікаво! Гарант також заявив: не знає, на чому базувалися відносини Путіна і Трампа, але російський диктатор обманював Трампа. Це вже розуміє і американський президент. Сам Трамп заявив, що його стосунки з Путіним нічого не означали.

Останні атаки Росії на Європу