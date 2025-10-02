Зеленский встретится с лидерами ЕС в Копенгагене
- Президент Зеленский встретится с лидерами ЕС в Копенгагене 2 октября.
- Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом и проведет пресс-конференцию с премьер-министром Дании.
Президент Зеленский встретится с лидерами ЕС. Произойдет это в Копенгагене в четверг, 2 октября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о визите Зеленского в Данию?
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказал, что Владимир Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом.
Всего соберется около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Европейского Союза.
Кроме того, запланирована пресс-конференция Зеленского с Фредериксен.
Последние зарубежные визиты Зеленского
23 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Там у него было запланировано десятки встреч.
Там же президент Украины встретился с Дональдом Трампом. Владимир Зеленский назвал эту встречу продуктивной.
Также в начале сентября сообщалось, что планируется встреча Зеленского и венгерского премьера Орбана. Дата еще неизвестна.