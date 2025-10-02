Президент Зеленский встретится с лидерами ЕС. Произойдет это в Копенгагене в четверг, 2 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о визите Зеленского в Данию?

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказал, что Владимир Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом.

Всего соберется около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Европейского Союза.

Кроме того, запланирована пресс-конференция Зеленского с Фредериксен.

