Укр Рус
24 Канал Новости мира Зеленский встретится с лидерами ЕС в Копенгагене
2 октября, 09:07
2

Зеленский встретится с лидерами ЕС в Копенгагене

София Рожик
Основные тезисы
  • Президент Зеленский встретится с лидерами ЕС в Копенгагене 2 октября.
  • Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом и проведет пресс-конференцию с премьер-министром Дании.

Президент Зеленский встретится с лидерами ЕС. Произойдет это в Копенгагене в четверг, 2 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также На фоне залетания дронов: вооруженные силы Дании срочно призвали солдат из резерва, – СМИ

Что известно о визите Зеленского в Данию?

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказал, что Владимир Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом.

Всего соберется около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Европейского Союза.

Кроме того, запланирована пресс-конференция Зеленского с Фредериксен.

Последние зарубежные визиты Зеленского