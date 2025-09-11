Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Тараса Качки в Х.
О чем будут говорить Зеленский и Орбан?
Качка поблагодарил Сийярто "за откровенный и конструктивный дух нашей первой личной встречи".
Действительно содержательный и прагматичный разговор, направленный на будущее сотрудничество! Мы сформировали повестку дня для нашего диалога, в частности на самом высоком уровне,
– написал он.
Темы разговора конкретно Зеленского и Орбана не указаны. Но Тарас Качка перечислил то, о чем говорил с Сийярто.
Украинский и венгерский представители:
- Подвели итоги двусторонних консультаций по правам национальных меньшинств. "Уточнили, что у нас нет существенных проблем и что мы имеем решение по всем 11 вопросам, затронутых Венгрией. Мы заинтересованы в более всестороннем диалоге с Венгрией относительно политики в отношении национальных меньшинств", – добавил Качка.
- Обсудили сотрудничество в энергетической сфере. А именно, как обеспечить стабильность и диверсификацию поставок нефти и газа "и как вместе мы можем уменьшить и прекратить поставки газа и нефти в ЕС".
- Относительно вступления Украины в ЕС было написано так: "Политическая дискуссия о будущем ЕС не является препятствием для переговоров по всем кластерам acquis ЕС (законодательства ЕС – 24 Канал). Существуют прагматические решения, которые могут обеспечить уважение к позиции всех государств – членов ЕС".
"Тарас Качка намекнул, что поднимал вопрос об открытии первых переговорных кластеров для фактического запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС – что Венгрия блокирует", – объяснила "Украинская правда".
Вероятно, лидеры Украины и Венгрии также могут коснуться этих тем во время переговоров.
Когда встретятся Зеленский и Орбан?
Дату пока не называют, но лидеры стран уже виделись несколько раз. 2 июля 2024 года Орбан прибыл в Киев. Зеленский приезжал в Будапешт 7 ноября того же года – это был первый его визит в Венгрию во время войны.
8 сентября сообщили, что Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами. Министр должен был осуществить визит в течение недели, что подтвердили в МИД Венгрии. Но позже в министерстве написали, что "Украина делегировала Качку".
Последние заявления Венгрии об Украине
8 сентября Виктор Орбан заявил: Венгрия не имеет антиукраинской позиции. Но он уверен, что "Европейский Союз поддерживает войну, чтобы претендовать на статус великой державы". А еще премьер Венгрии заверил: "Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу".
9 сентября в стране заявили, что не откажутся от торговли с Россией.
А 11 сентября Венгрия обвинила Киев в ухудшении двусторонних отношений между странами. "Со спокойной совестью могу сказать, что полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной за последние десять лет претерпели такого чрезвычайного ухудшения, несет Киев", – сказал Сийярто.