Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Тараса Качки в Х.
Про що говоритимуть Зеленський і Орбан?
Качка подякував Сіярто "за відвертий і конструктивний дух нашої першої особистої зустрічі".
Дійсно змістовна і прагматична розмова, спрямована на майбутню співпрацю! Ми сформували порядок денний для нашого діалогу, зокрема на найвищому рівні,
– написав він.
Теми розмови конкретно Зеленського й Орбана не вказано. Але Тарас Качка перелічив те, про що говорив із Сіярто.
Український і угорський представники:
- Підбили підсумки двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. "Уточнили, що у нас немає суттєвих проблем і що ми маємо рішення щодо всіх 11 питань, порушених Угорщиною. Ми зацікавлені в більш всебічному діалозі з Угорщиною щодо політики щодо національних меншин", – додав Качка.
- Обговорили співпрацю в енергетичній сфері. А саме, як забезпечити стабільність і диверсифікацію поставок нафти і газу "та як разом ми можемо зменшити і припинити постачання газу і нафти до ЄС".
- Щодо вступу України до ЄС було написано так: "Політична дискусія щодо майбутнього ЄС не є перешкодою для переговорів щодо всіх кластерів acquis ЄС (законодавства ЄС – 24 Канал). Існують прагматичні рішення, які можуть забезпечити повагу до позиції всіх держав – членів ЄС".
"Тарас Качка натякнув, що піднімав питання про відкриття перших переговорних кластерів для фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС – що Угорщина блокує", – пояснила "Українська правда".
Імовірно, лідери України та Угорщини також можуть торкнутися цих тем під час переговорів.
Коли зустрінуться Зеленський і Орбан?
Дату поки не називають, але лідери країн уже бачилися кілька разів. 2 липня 2024 року Орбан прибув до Києва. Зеленський приїздив у Будапешт 7 листопада того ж року – це був перший його візит в Угорщину під час війни.
8 вересня повідомили, що Андрій Сибіга планує відвідати Угорщину через зростання напруженості між країнами. Міністр мав здійснити візит протягом тижня, що підтвердили в МЗС Угорщини. Але пізніше в міністерстві написали, що "Україна делегувала Качку".
Останні заяви Угорщини про Україну
8 вересня Віктор Орбан заявив: Угорщина не має антиукраїнської позиції. Але він упевнений, що "Європейський Союз підтримує війну, щоб претендувати на статус великої держави". А ще прем'єр Угорщини запевнив: "Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь".
9 вересня в країні заявили, що не відмовляться від торгівлі з Росією.
А 11 вересня Угорщина звинуватила Київ у погіршенні двосторонніх відносин між країнами. "Зі спокійним сумлінням можу сказати, що повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною за останні десять років зазнали такого надзвичайного погіршення, несе Київ", – сказав Сіярто.