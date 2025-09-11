Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Тараса Качки в Х.

Про що говоритимуть Зеленський і Орбан?

Качка подякував Сіярто "за відвертий і конструктивний дух нашої першої особистої зустрічі".

Дійсно змістовна і прагматична розмова, спрямована на майбутню співпрацю! Ми сформували порядок денний для нашого діалогу, зокрема на найвищому рівні,

Теми розмови конкретно Зеленського й Орбана не вказано. Але Тарас Качка перелічив те, про що говорив із Сіярто.

Український і угорський представники:

Підбили підсумки двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. "Уточнили, що у нас немає суттєвих проблем і що ми маємо рішення щодо всіх 11 питань, порушених Угорщиною. Ми зацікавлені в більш всебічному діалозі з Угорщиною щодо політики щодо національних меншин", – додав Качка.

Обговорили співпрацю в енергетичній сфері. А саме, як забезпечити стабільність і диверсифікацію поставок нафти і газу "та як разом ми можемо зменшити і припинити постачання газу і нафти до ЄС".

Щодо вступу України до ЄС було написано так: "Політична дискусія щодо майбутнього ЄС не є перешкодою для переговорів щодо всіх кластерів acquis ЄС (законодавства ЄС – 24 Канал). Існують прагматичні рішення, які можуть забезпечити повагу до позиції всіх держав – членів ЄС".

"Тарас Качка натякнув, що піднімав питання про відкриття перших переговорних кластерів для фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС – що Угорщина блокує", – пояснила "Українська правда".

Імовірно, лідери України та Угорщини також можуть торкнутися цих тем під час переговорів.

Коли зустрінуться Зеленський і Орбан?



Дату поки не називають, але лідери країн уже бачилися кілька разів. 2 липня 2024 року Орбан прибув до Києва. Зеленський приїздив у Будапешт 7 листопада того ж року – це був перший його візит в Угорщину під час війни.



8 вересня повідомили, що Андрій Сибіга планує відвідати Угорщину через зростання напруженості між країнами. Міністр мав здійснити візит протягом тижня, що підтвердили в МЗС Угорщини. Але пізніше в міністерстві написали, що "Україна делегувала Качку".

Останні заяви Угорщини про Україну