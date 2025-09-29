Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на датский телеканал TV2.

Что известно о призыве резервистов в Дании?

По данным источников, приказ получили "несколько сотен" солдат. Мобилизация осуществляется "с целью подготовки к возможному развертыванию на датской территории".

Известно, что резервистам разослали распоряжение в воскресенье, и в нем прямо упомянута ситуация с дронами. Хотя точная численность резервистов Дании неизвестна, в 2013 году их оценивали примерно в 3 000 военных.

Кстати, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что дроны над Данией появились не случайно. Вероятно, там летают российские беспилотники из-за стратегического расположения моста, который соединяет Балтийское море и Атлантику, и является важным для интернет-связи Европы с Финляндией.

Обратите внимание! О том, как в Дании реагируют на пролетание российских дронов над их городами – читайте в материале.

Сколько раз дроны летали над Данией?