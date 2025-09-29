Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на данський телеканал TV2.
До теми Найбільше вторгнення за 20 років: у The Economist розповіли, як Кремль хоче розколоти Європу
Що відомо про призов резервістів у Данії?
За даними джерел, наказ отримали "кілька сотень" солдатів. Мобілізація здійснюється "з метою підготовки до можливого розгортання на данській території".
Відомо, що резервістам розіслали розпорядження у неділю, і в ньому прямо згадано ситуацію з дронами. Хоча точна чисельність резервістів Данії невідома, у 2013 році їх оцінювали приблизно у 3 000 військових.
До речі, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко в етері 24 Каналу зазначив, що дрони над Данією з'явилися не випадково. Ймовірно, там літають російські безпілотники через стратегічне розташування мосту, який з'єднує Балтійське море та Атлантику, і є важливим для інтернет-зв'язку Європи з Фінляндією.
Зверніть увагу! Про те, як у Данії реагують на пролітання російських дронів над їхніми містами – читайте у матеріалі.
Скільки разів дрони літали над Данією?
Уперше дрони над Данією зафіксували ввечері 22 вересня. Через це аеропорт Копенгагена "Каструп" був змушений зупиняти свою роботу.
Уже вночі 25 вересня в Данії дрони бачили біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі. На місцях працювала поліція та перевіряла інформацію щодо безпілотників.
А ввечері того ж дня над Ольборгом фіксували дрони. Цей інцидент спричинив занепокоєння серед данських правоохоронних органів, військових та урядовців.
Цікаво, що у Кремлі відхрещуються від того, що невідомі безпілотники над Данією були їхніми. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув всі звинувачення щодо безпілотників, назвавши їх "голослівними".