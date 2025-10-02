Укр Рус
2 жовтня, 09:08
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС у Копенгагені

Софія Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС у Копенгагені 2 жовтня.
  • Зеленський виступить перед Європейською політичною спільнотою та проведе пресконференцію з прем'єр-міністром Данії.

Президент Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС. Станеться це у Копенгагені у четвер, 2 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про візит Зеленського до Данії?

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розповів, що Володимир Зеленський виступить перед Європейською політичною спільнотою.

Загалом збереться близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів Європейського Союзу. 

Окрім того, запланована пресконференція Зеленського з Фредеріксен.

Останні закордонні візити Зеленського