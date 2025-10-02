Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про візит Зеленського до Данії?

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розповів, що Володимир Зеленський виступить перед Європейською політичною спільнотою.

Загалом збереться близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів Європейського Союзу.

Окрім того, запланована пресконференція Зеленського з Фредеріксен.

Останні закордонні візити Зеленського