Що відомо про візит Зеленського до Данії?
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розповів, що Володимир Зеленський виступить перед Європейською політичною спільнотою.
Загалом збереться близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів Європейського Союзу.
Окрім того, запланована пресконференція Зеленського з Фредеріксен.
Останні закордонні візити Зеленського
23 вересня, Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в Генеральній асамблеї ООН. Там у нього було заплановано десятки зустрічей.
Там же президент України зустрівся із Дональдом Трампом. Володимир Зеленський назвав цю зустріч продуктивною.
Також на початку вересня повідомлялося, що планується зустріч Зеленського та угорського прем'єра Орбана. Дата ще невідома.