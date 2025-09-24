Если бы Китай захотел, мог бы надавить на Россию и заставить закончить войну, поскольку Москва значительно зависит от Пекина. Впрочем, он этого не делает.

Соответствующее заявление вечером во вторник, 23 сентября, сделал украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседание Совета безопасности ООН, посвященной ситуации в Украине, сообщает 24 Канал.

Что Зеленский сказал о влиянии Китая?

По мнению украинского президента влияние ООН ослабевает, и ее инструменты пока не работают. Впрочем, Владимир Зеленский убежден, что эту проблему можно решить, считает он, в частности, если проявить активность.

Владимир Путин избегает прямой встречи на уровне лидеров, зато направляет делегации, которые "не могут и не хотят останавливать кровопролитие". Владимир Зеленский считает, что диктатор притворяется, ища дипломатию.

По его словам, Владимир Путин находит любую возможность продолжать войну. Обстреливая украинские города, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности вернуться к уважению к принципам Устава ООН.

Китай также здесь представлен. Это мощное государство от которого Россия сегодня полностью зависима. Если бы Китай захотел, мог бы надавить на Россию и заставить закончить войну. Без Китая путинская Россия это ничто, но Китай молчит и является отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира,

– заявил он.

Какие отношения Китая и России