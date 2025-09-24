Якби Китай захотів, міг би натиснути на Росію і примусити закінчити війну, оскільки Москва значно залежить від Пекіна. Утім, він цього не робить.

Відповідну заяву увечері у вівторок, 23 вересня, зробив український президент Володимир Зеленський, виступаючи на засідання Ради безпеки ООН, присвяченої ситуації в Україні, повідомляє 24 Канал.

Що Зеленський сказав про вплив Китаю?

На думку українського президента вплив ООН слабшає, і її інструменти наразі не працюють. Утім, Володимир Зеленський переконаний, що цю проблему можна вирішити, вважає він, зокрема, якщо проявити активність.

Володимир Путін уникає прямої зустрічі на рівні лідерів, натомість надсилає делегації, які "не можуть і не хочуть зупиняти кровопролиття". Володимир Зеленський вважає, що диктатор прикидається, шукаючи дипломатію.

За його словами, Володимир Путін знаходить будь-яку нагоду продовжувати війну. Обстрілюючи українські міста, Росія не демонструє жодних ознак готовності повернутися до поваги до принципів Статуту ООН.

Китай також тут представлений. Це потужна держава від якої Росія сьогодні повністю залежна. Якби Китай захотів, міг би натиснути на Росію і примусити закінчити війну. Без Китаю путінська Росія це ніщо, але Китай мовчить і є відстороненим замість того, щоб діяти заради миру,

– заявив він.

Які відносини Китаю та Росії