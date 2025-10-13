Украина ожидает проблем с электричеством на фоне атак России, – Зеленский
- Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемами в электроснабжении из-за российских атак на критическую инфраструктуру.
- Зеленский заявил, что страна, возможно, будет нуждаться в импорте электроэнергии и газа, однако проблема заключается в финансировании.
Украина, вероятно, вскоре столкнется с проблемами в электроснабжении из-за российских атак на критическую инфраструктуру. В таком случае стране понадобится импорт.
Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каллас в Киеве в понедельник, 13 октября, сообщает 24 Канал.
В каком случае это возможно?
По словам президента, такое развитие событий возможно в случае повторения атак на энергетику.
Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта. Это очень важно,
– заявил он.
Но, по его мнению, проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно средств для покупки газа.
"Мы имеем партнеров, которые даже не требуют денег... Также могут быть представители с Ближнего Востока. Итак, мы понимаем, где купить. Вопрос, как всегда, только в том, где взять достаточно средств. Но мы решим это", – добавил Зеленский.
Какова ситуация в энергетике?
- Утром 13 октября отключение света ввели в 8 областях. В частности, экстренные – в Донецкой и Днепропетровской областях. В некоторых областях ограничения использования электроэнергии уже отменили.
- Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснял, что электрическая и тепловая энергия будут возвращены жителям прифронтовых регионов скорее, чем надеются в России.
- В то же время, по его словам, ситуация в Украине с поставками, в частности, электроэнергии этой зимой может быть сложной, учитывая интенсивность обстрелов России. И эти удары скорее всего будут продолжаться.