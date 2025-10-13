Укр Рус
Новини України Україна очікує проблем з електрикою на тлі атак Росії, – Зеленський
13 жовтня, 19:24
2

Україна очікує проблем з електрикою на тлі атак Росії, – Зеленський

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Україна найближчим часом може зіткнутися з проблемами в електропостачанні через російські атаки на критичну інфраструктуру.
  • Зеленський заявив, що країна, можливо, потребуватиме імпорту електроенергії та газу, проте проблема полягає у фінансуванні.

Україна, ймовірно, невдовзі зіткнеться з проблемами в електропостачанні через російські атаки на критичну інфраструктуру. У такому разі країні знадобиться імпорт.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з очільницею європейської дипломатії Каллас у Києві у понеділок, 13 жовтня, повідомляє 24 Канал.

У якому разі це можливо?

За словами президента, такий розвиток подій можливий у разі повторення атак на енергетику.

Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита. Це дуже важливо, 
– заявив він.

Але, на його думку, проблема полягає в тому, щоб мати достатньо коштів для купівлі газу. 

"Ми маємо партнерів, які навіть не вимагають грошей… Також можуть бути представники з Близького Сходу. Отже, ми розуміємо, де купити. Питання, як завжди, лише в тому, де взяти достатньо коштів. Але ми вирішимо це", – додав Зеленський.

Яка ситуація в енергетиці?

  • Уранці 13 жовтня відключення світла запровадили у 8 областях. Зокрема, екстрені – на Донеччині та Дніпропетровщині. У деяких областях обмеження використання електроенергії вже скасували.
  • Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу пояснював, що електрична та теплова енергія будуть повернені мешканцям прифронтових регіонів скоріше, ніж сподіваються у Росії.
  • Водночас, за його словами, ситуація в Україні з постачанням, зокрема, електроенергії цієї зими може бути складною, зважаючи на інтенсивність обстрілів Росії. І ці удари радше за все триватимуть.