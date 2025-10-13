Україна очікує проблем з електрикою на тлі атак Росії, – Зеленський
- Україна найближчим часом може зіткнутися з проблемами в електропостачанні через російські атаки на критичну інфраструктуру.
- Зеленський заявив, що країна, можливо, потребуватиме імпорту електроенергії та газу, проте проблема полягає у фінансуванні.
Україна, ймовірно, невдовзі зіткнеться з проблемами в електропостачанні через російські атаки на критичну інфраструктуру. У такому разі країні знадобиться імпорт.
Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з очільницею європейської дипломатії Каллас у Києві у понеділок, 13 жовтня, повідомляє 24 Канал.
У якому разі це можливо?
За словами президента, такий розвиток подій можливий у разі повторення атак на енергетику.
Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита. Це дуже важливо,
– заявив він.
Але, на його думку, проблема полягає в тому, щоб мати достатньо коштів для купівлі газу.
"Ми маємо партнерів, які навіть не вимагають грошей… Також можуть бути представники з Близького Сходу. Отже, ми розуміємо, де купити. Питання, як завжди, лише в тому, де взяти достатньо коштів. Але ми вирішимо це", – додав Зеленський.
Яка ситуація в енергетиці?
- Уранці 13 жовтня відключення світла запровадили у 8 областях. Зокрема, екстрені – на Донеччині та Дніпропетровщині. У деяких областях обмеження використання електроенергії вже скасували.
- Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу пояснював, що електрична та теплова енергія будуть повернені мешканцям прифронтових регіонів скоріше, ніж сподіваються у Росії.
- Водночас, за його словами, ситуація в Україні з постачанням, зокрема, електроенергії цієї зими може бути складною, зважаючи на інтенсивність обстрілів Росії. І ці удари радше за все триватимуть.