Российские захватчики продолжают сунуться на украинские земли. Оккупанты, к сожалению, вошли в один населенный пункт в Донецкой области и продвинулись еще вблизи двух.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.

Где продвинулся враг 16 августа?

Ресурс DeepState обновил карту боевых действий около 17:30 16 августа. По данным их аналитиков, российская армия оккупировала один населенный пункт и продвинулась еще вблизи двух в Донецкой области.

Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой и Попового Яра,

– говорится в сообщении.

Ситуация в Зеленом Гаю: смотрите на карте

Враг возле Лозовой: смотрите на карте

Продвижение врага возле Попового Яра: смотрите на карте

К слову, на Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются самые интенсивные бои. За минувшие сутки зафиксировано 139 столкновений.

Российские войска пытаются прорваться в районе Покровска, однако воины 93-й бригады "Холодный Яр" благодаря мужеству и слаженному командованию отражают эти атаки.