Російські загарбники продовжують сунути на українські землі. Окупанти, на жаль, увійшли в один населений пункт на Донеччині та просунулись ще поблизу двох.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення DeepState.

Читайте також Окупантам їх не шкода: офіцер ЗСУ сказав, кого Росія кидає в бій на Покровському напрямку

Де просунувся ворог 16 серпня?

Ресурс DeepState оновив карту бойових дій близько 17:30 16 серпня. З даними їхніх аналітиків, російська армія окупувала один населений пункт та просунулась ще поблизу двох на Донеччині.

Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Лозової та Попового Яру,

– йдеться в повідомленні.

Ситуація в Зеленому Гаю: дивіться на карті

Ворог біля Лозової: дивіться на карті

Просування ворога біля Попового Яру: дивіться на карті

До слова, на Покровському та Новопавлівському напрямках тривають найінтенсивніші бо. За минулу добу зафіксовано 139 зіткнень.

Російські війська намагаються прорватися в районі Покровська, однак воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" завдяки мужності та злагодженому командуванню відбивають ці атаки.