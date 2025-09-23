Зеленский прибыл в штаб-квартиру, началось выступление Трампа: происходящее на полях Генассамблеи
В Нью-Йорке продолжается Генассамблея ООН. Во вторник, 23 сентября, президент Зеленский уже прибыл в штаб-квартиру.
О главных событиях и заявлениях, которые прозвучали на полях Генассамблеи, рассказывает 24 Канал.
Что происходит на Генассамблее ООН?
Трамп на Генассамблее ООН вспомнил об Украине и российской агрессии. Я надеялся, что войну в Украине удастся остановить и это будет самое простое из тех 7 войн, которые я остановил. Однако во время войны бывают неожиданности. Как Путин надеялся победить за 3 дня, но так не произошло. Не произошло маленькой победоносной войны, Россия не выглядит из-за этого хорошо, Трамп заметил, что Индия и Китай – основные источники финансирования России, поскольку продолжают покупать российскую нефть и газ. Однако российские энергоресурсы покупают и страны НАТО, таким образом спонсируя войну против себя. Президент США добавил, если Россия не согласится искать мирные решения, Штаты будут готовы наложить очень жесткие тарифы. И все другие страны должны присоединиться и тоже принять такие решения. Президент Бразилии Лула да Силва призвал к "реалистическому решению" войны в Украине. По его словам, война в Украине не может быть решена военным путем. Недавняя встреча на Аляске дала надежду на решение путем переговоров, необходимо подготовить почву для реалистичного решения. Это означает учет законных интересов всех стран в сфере безопасности, По ситуации в Газе Лула заявляет, что "террористические атаки, совершенные Хамасом, являются неприемлемыми с любой точки зрения, но ничто не оправдывает продолжающийся геноцид". Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время открытия общих дебатов Генассамблеи не упомянул Россию как государство-агрессора, которое ведет войну против Украины В то же время он отметил, что гражданских лиц в Украине убивает "непрерывное насилие". В Украине непрерывное насилие продолжает убивать гражданских лиц, разрушает гражданскую инфраструктуру и угрожает глобальному миру и безопасности. Я высоко ценю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны работать над полным прекращением огня и справедливым и длительным миром в соответствии с Уставом ООН, ее резолюций и международного права, 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН – принял участие в открытии. Голос Украины здесь в эти дни будет звучать особенно сильно – ради возвращения наших детей, гарантий безопасности и усиления давления на РФ. Сделаем все, чтобы наши дипломатические позиции, наша армия, поддержка наших людей были еще сильнее, Он добавил, что важно, чтобы все встречи, запланированы на полях Ассамблеи, дали результат, а самое главное – действовать вместе. Президент также поблагодарил всех, кто с Украиной и готов работать дальше ради мира. Генассамблея открылась выступлением генсека ООН Антониу Гутерриша. После него выступила президент Генассамблеи Анналена Бербок. Сессию речей лидеров стран начал президент Бразилии Лула да Сильва. За ним ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Каждый докладчик будет выступать не более 15 минут. Сегодня на саммите выступят такие страны: Выступление президента Украины Владимира Зеленского ожидается завтра, 24 сентября. Дональд Трамп также прибыл в штаб-квартиру ООН. На заседание Генассамблеи прибыли глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Также там присутствует и спецпредставитель президента США Кит Келлог. Украинская делегация на Генассамблее ООН: смотрите видео Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Сначала запланированы выступления генсека ООН Антониу Гутерреша, секретаря Анналены Бербок, президента Бразилии Лулы да Сильвы, а уже потом президента США Дональда Трампа.
