Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський прибув у штаб-квартиру, почався виступ Трампа: що відбувається на полях Генасамблеї
23 вересня, 17:15
14

Зеленський прибув у штаб-квартиру, почався виступ Трампа: що відбувається на полях Генасамблеї

Софія Рожик

У Нью-Йорку триває Генасамблея ООН. У вівторок, 23 вересня, президент Зеленський прибув у штаб-квартиру.

Про головні події та заяви, які прозвучали на полях Генасамблеї, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Київ "не чекає чудес" від візиту Зеленського до США і його зустрічі з Трампом, – Reuters 

Що відбувається на Генасамблеї ООН?

 

17:44, 23 вересня

Генсекретар ООН не згадав про Росію

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш під час відкриття загальних дебатів Генасамблеї не згадав Росію як державу-агресора, яка веде війну проти України

Водночас він зазначив, що цивільних осіб в Україні вбиває "безупинне насильство".

В Україні безупинне насильство продовжує вбивати цивільних осіб, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує глобальному миру і безпеці. Я високо ціную нещодавні дипломатичні зусилля Сполучених Штатів та інших країн. Ми повинні працювати над повним припиненням вогню та справедливим і тривалим миром відповідно до Статуту ООН, її резолюцій та міжнародного права, 
– усе, про що згадав він у своєму майже півгодинному виступі.

17:40, 23 вересня

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН – узяв участь у відкритті. Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на РФ. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими,
– написа Зеленський.

Він додав, що важливо, щоб усі зустрічі, заплановані на полях Асамблеї, дали результат, а найголовніше – діяти разом.

Президент також подякував усім, хто з Україною та готовий працювати далі заради миру.

17:09, 23 вересня

На Генасамблеї почалися виступи лідерів країн

Генасамблея відкрилася виступом генсека ООН Антоніу Гутерріша. Після нього виступила президентка Генасамблеї Анналена Бербок.

Сесію промов лідерів країн почав президент Бразилії Лула да Сильва. За ним очікується виступ президента США Дональда Трампа. Кожен доповідач виступатиме не більше 15 хвилин.

Сьогодні на саміті виступлять такі країни:

  • Індонезія – президент Прабово Субіанто
  • Туреччина – президент Реджеп Таїп Ердоган
  • Перу – президент Діна Ерсілія Болуарте Зегарра
  • Йорданія – король Абдалла II ібн аль-Хусейн
  • Південна Корея – президент Дже Мьон Лі
  • Катар – емір Шейх Тамім бін Хамад Аль Тані
  • Суринам – президент Дженніфер Герлінгс-Сімонс
  • Литва – президент Гітанас Науседа
  • Португалія – президент Марселу Ребелу де Соуза
  • Уругвай – президент Яманду Орсі
  • Словенія – президент Наташа Пірц Мусар
  • Казахстан – президент Касим-Жомарт Токаєв
  • Південна Африка – президент Сиріл Матамела Рамафоса
  • Узбекистан – президент Шавкат Мірзійоєв.

Виступ президента України Володимира Зеленського очікується завтра, 24 вересня.

17:07, 23 вересня

Дональд Трамп також прибув до штаб-квартири ООН.

17:01, 23 вересня

На засідання Генасамблеї прибули голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз та спецпосланник Трампа Стів Віткофф.

Також там присутній і спецпредставник президента США Кіт Келлог.

16:54, 23 вересня

Українська делегація на Генасамблеї ООН: дивіться відео

16:07, 23 вересня

Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН.

Спершу заплановані виступи генсека ООН Антоніу Гутерреша, секретаря Анналени Бербок, президента Бразилії Лули да Сільви, а вже потім президента США Дональда Трампа.