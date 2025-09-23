Зеленський прибув у штаб-квартиру, почався виступ Трампа: що відбувається на полях Генасамблеї
У Нью-Йорку триває Генасамблея ООН. У вівторок, 23 вересня, президент Зеленський прибув у штаб-квартиру.
Про головні події та заяви, які прозвучали на полях Генасамблеї, розповідає 24 Канал.
Що відбувається на Генасамблеї ООН?
Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш під час відкриття загальних дебатів Генасамблеї не згадав Росію як державу-агресора, яка веде війну проти України Водночас він зазначив, що цивільних осіб в Україні вбиває "безупинне насильство". В Україні безупинне насильство продовжує вбивати цивільних осіб, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує глобальному миру і безпеці. Я високо ціную нещодавні дипломатичні зусилля Сполучених Штатів та інших країн. Ми повинні працювати над повним припиненням вогню та справедливим і тривалим миром відповідно до Статуту ООН, її резолюцій та міжнародного права, 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН – узяв участь у відкритті. Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на РФ. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими, Він додав, що важливо, щоб усі зустрічі, заплановані на полях Асамблеї, дали результат, а найголовніше – діяти разом. Президент також подякував усім, хто з Україною та готовий працювати далі заради миру. Генасамблея відкрилася виступом генсека ООН Антоніу Гутерріша. Після нього виступила президентка Генасамблеї Анналена Бербок. Сесію промов лідерів країн почав президент Бразилії Лула да Сильва. За ним очікується виступ президента США Дональда Трампа. Кожен доповідач виступатиме не більше 15 хвилин. Сьогодні на саміті виступлять такі країни: Виступ президента України Володимира Зеленського очікується завтра, 24 вересня. Дональд Трамп також прибув до штаб-квартири ООН. На засідання Генасамблеї прибули голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз та спецпосланник Трампа Стів Віткофф. Також там присутній і спецпредставник президента США Кіт Келлог. Українська делегація на Генасамблеї ООН: дивіться відео Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН. Спершу заплановані виступи генсека ООН Антоніу Гутерреша, секретаря Анналени Бербок, президента Бразилії Лули да Сільви, а вже потім президента США Дональда Трампа.
