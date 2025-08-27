В России – новые землетрясения: на этот раз трясло Дагестан, города у Каспийского моря, Камчатку
- 27 августа в Дагестане, Россия, произошло землетрясение с эпицентром в Каспийском море. Магнитуда оценивается в 5,4 по данным Геологической службы США.
- Толчки ощутили в Дербенте, Махачкале и других городах, а также в соседних с Россией странах. Информации о серьезных разрушениях или пострадавших нет, но некоторые здания потрескались.
- Также сообщалось о землетрясении на Камчатке.
В России 27 августа произошло очередное землетрясение. На этот раз толчки земли происходили на северном Кавказе, в Дагестане.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр и российские СМИ.
Что известно о землетрясении в Дагестане?
В Дербенте и Махачкале почувствовали землетрясение. Местные жители сообщают о нескольких подземных толчков, из-за чего многие вышли на улицу, опасаясь афтершоков. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
В Дагестане почувствовали землетрясение: смотрите видео
По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался в акватории Каспийского моря на глубине около 10 километров. Ближайшими к эпицентру населенными пунктами являются Дербент – примерно в 50 километрах, и Избербаш – в 30 километрах.
Сначала магнитуду оценили в 6,0, затем ее снизили до 5,0, а по подсчетам Геологической службы США, фактический показатель составляет 5,4.
Россияне показывали, как трясло люстры в квартирах во время толчков: смотрите видео
Сейсмологи отмечают, что толчки также зафиксировали в странах вокруг Каспийского моря – Иране, Азербайджане, Армении и Грузии. Российские СМИ писали, что землетрясение чувствовали в таких городах, как Каспийск, Хасавюрт, Астрахань, Пятигорск. Толчки также почувствовали в Чечне и казахском Актау.
Камеры наблюдения также зафиксировали новое землетрясение в России: смотрите видео
Также известно, что в результате землетрясения потрескались некоторые здания в Дагестане. Сами толчки, как позже сообщили, произошли около 23:30 26 августа.
Из-за толчков земли потрескались дома в Дагестане: смотрите видео
Сейчас в Дагестане местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.
Из-за землетрясения с полок магазинов попадали продукты: смотрите видео
Интересно, что позже в Единой геофизической службе РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано у восточного побережья Камчатки.
Где ранее в России было землетрясение?
На Камчатке 30 июля произошло землетрясение магнитудой 8,8. Толчки земли вызвали угрозу цунами для стран, расположенных на побережье Тихого океана, также сообщали о пострадавших из-за природного бедствия.
После землетрясения в России началась активность вулкана Ключевская Сопка, который является самым высоким в Евразии. Это извержение стало наиболее заметным за последнее время.
Также впервые за 600 лет мощное извержение начал вулкан Крашенинникова. Он выбрасывал пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.
Кроме того, российские геологи сообщили, что южная часть Камчатки сместилась почти на 2 метра на юго-восток после землетрясения 30 июля. Также сместился и город Петропавловск-Камчатский, хотя и на незначительное расстояние.