В России 27 августа произошло очередное землетрясение. На этот раз толчки земли происходили на северном Кавказе, в Дагестане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр и российские СМИ.

Что известно о землетрясении в Дагестане?

В Дербенте и Махачкале почувствовали землетрясение. Местные жители сообщают о нескольких подземных толчков, из-за чего многие вышли на улицу, опасаясь афтершоков. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

В Дагестане почувствовали землетрясение: смотрите видео

По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался в акватории Каспийского моря на глубине около 10 километров. Ближайшими к эпицентру населенными пунктами являются Дербент – примерно в 50 километрах, и Избербаш – в 30 километрах.

Сначала магнитуду оценили в 6,0, затем ее снизили до 5,0, а по подсчетам Геологической службы США, фактический показатель составляет 5,4.

Россияне показывали, как трясло люстры в квартирах во время толчков: смотрите видео

Сейсмологи отмечают, что толчки также зафиксировали в странах вокруг Каспийского моря – Иране, Азербайджане, Армении и Грузии. Российские СМИ писали, что землетрясение чувствовали в таких городах, как Каспийск, Хасавюрт, Астрахань, Пятигорск. Толчки также почувствовали в Чечне и казахском Актау.

Камеры наблюдения также зафиксировали новое землетрясение в России: смотрите видео

Также известно, что в результате землетрясения потрескались некоторые здания в Дагестане. Сами толчки, как позже сообщили, произошли около 23:30 26 августа.

Из-за толчков земли потрескались дома в Дагестане: смотрите видео

Сейчас в Дагестане местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.

Из-за землетрясения с полок магазинов попадали продукты: смотрите видео

Интересно, что позже в Единой геофизической службе РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано у восточного побережья Камчатки.

Где ранее в России было землетрясение?