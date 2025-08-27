У Росії 27 серпня стався черговий землетрус. Цього разу поштовхи землі відбувалися на північному Кавказі, у Дагестані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр та російські ЗМІ.

Що відомо про землетрус у Дагестані?

У Дербенті та Махачкалі відчули землетрус. Місцеві мешканці повідомляють про кілька підземних поштовхів, через що багато хто вийшов на вулицю, побоюючись афтершоків. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.

За попередніми даними, епіцентр землетрусу розташовувався в акваторії Каспійського моря на глибині близько 10 кілометрів. Найближчими до епіцентру населеними пунктами є Дербент – приблизно за 50 кілометрів, і Ізбербаш — за 30 кілометрів.

Спершу магнітуду оцінили у 6,0, потім її знизили до 5,0, а за підрахунками Геологічної служби США, фактичний показник становить 5,4.

Сейсмологи зазначають, що поштовхи також зафіксували в країнах навколо Каспійського моря — Ірані, Азербайджані, Вірменії та Грузії. Російські ЗМІ писали, що землетрус відчували у таких містах, як Каспійськ, Хасавюрт, Астрахань, П'ятигірськ. Поштовхи також відчули у Чечні та казахському Актау.

Також відомо, що внаслідок землетрусу потріскалися деякі будівлі у Дагестані. Самі поштовхи, як пізніше повідомили, сталися близько 23:30 26 серпня.

Наразі у Дагестані місцева влада та рятувальні служби проводять перевірку ситуації.

Де раніше у Росії був землетрус?