В Калушском районе Ивано-Франковской области утром 10 сентября зафиксировали землетрясение. Оно было магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Что известно о землетрясении в Калушском районе?

Землетрясение в Калушском районе Ивано-Франковской области зафиксировали около 6 часов утра.

Источник землетрясения находился в Верхнянской территориальной общине на глубине 10 километров. Его магнитуда – 2,7 по шкале Рихтера.

Согласно классификации, такие толчки относятся к "неощутимым".

Добавим, что утром 10 сентября в Калуше раздавались взрывы в результате массированной атаки, там работала система противовоздушной обороны.



Ближе к 5 утра от местных СМИ и телеграмм-каналов поступила информация о взрывах в Калуше. В 06:37 в Калуше снова слышали взрывы, в городе работали силы ПВО по вражеским целям.

Чем Россия атаковала Украину 10 сентября?