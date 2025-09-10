У Калуському районі на Івано-Франківщині зранку 10 вересня зафіксували землетрус. Він був магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Калущині?

Землетрус у Калуському районі на Івано-Франківщині зафіксували близько 6 години ранку.

Джерело землетрусу знаходилося у Верхнянській територіальній громаді на глибині 10 кілометрів. Його магнітуда – 2,7 за шкалою Ріхтера.

Відповідно до класифікації, такі поштовхи відносяться до "невідчутних".

Додамо, що вранці 10 вересня в Калуші лунали вибухи внаслідок масованої атаки, там працювала система протиповітряної оборони.



Ближче до 5 ранку від місцевих ЗМІ та телеграм-каналів надійшла інформація про вибухи у Калуші. О 06:37 в Калуші знову чули вибухи, в місті працювали сили ППО по ворожих цілях.

Чим Росія атакувала Україну 10 вересня?