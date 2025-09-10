Укр Рус
10 вересня, 14:23
2

На Івано-Франківщині зранку стався землетрус: наскільки сильним він був

Ірина Марціяш
Основні тези
  • На Івано-Франківщині, у Калуському районі, стався землетрус зранку 10 вересня.
  • Також у Калуші вранці лунали вибухи внаслідок масованої атаки.

У Калуському районі на Івано-Франківщині зранку 10 вересня зафіксували землетрус. Він був магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Калущині?

Землетрус у Калуському районі на Івано-Франківщині зафіксували близько 6 години ранку.

Джерело землетрусу знаходилося у Верхнянській територіальній громаді на глибині 10 кілометрів.  Його магнітуда – 2,7 за шкалою Ріхтера. 

Відповідно до класифікації, такі поштовхи відносяться до "невідчутних".

Додамо, що вранці 10 вересня в Калуші лунали вибухи внаслідок масованої атаки, там працювала система протиповітряної оборони. 

Ближче до 5 ранку від місцевих ЗМІ та телеграм-каналів надійшла інформація про вибухи у Калуші. О 06:37 в Калуші знову чули вибухи, в місті працювали сили ППО по ворожих цілях.

Чим Росія атакувала Україну 10 вересня?

  • Загалом для удару по Україні ворог використав 458 засобів повітряного нападу.

  • Зокрема, окупанти запустили 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, понад 250 із них – "Шахеди", 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) та 1 балістичну ракети Іскандер-М/KN-23.

  • Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.