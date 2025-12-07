США всколыхнуло сильное землетрясение
- На границе США и Канады произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.
- Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
В субботу, 6 декабря, на границе США и Канады произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 7 зафиксировали в Аляске.
Подземные колебания произошли в 11:41 по местному времени (22:41 по Киеву) на глубине 10 километров – на границе штата Аляска и Канады, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о землетрясении в США?
Неподалеку от эпицентра расположен город Якутат. После основного толчка произошли еще более 20 более слабых афтершоков – от 5,1 до 3,8 баллов.
Толчки хорошо ощущались не менее 30 секунд в главном терминале международного аэропорта Джуно, столицы штата Аляска.
Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
Как пишет издание Juneau Independent, регион Аляски известен двумя мощными землетрясениями в заливе Якутат в сентябре 1899 года с магнитудой 8,1 и 8,2. Они значительно изменили ландшафт: землю подняло до 12,2 метра, а некоторые участки осели на 1,8 метра. Еще одно важное событие – землетрясение в заливе Литуя 1958 года магнитудой 7,7. Оно вызвало масштабный оползень, который упал в залив, создав цунами высотой примерно 524 метра.
Последние новости о землетрясениях в Украине и мире
- В начале ноября землетрясение магнитудой 6.3 произошло в Афганистане. Тогда погибли по меньшей мере 20 человек, более 320 ранены. Эпицентр располагался на глубине 28 километров вблизи города Мазари-Шариф, где также была повреждена часть Голубой мечети.
- 29 октября в Калушском районе Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудойтался землетрясение магнитудой 1,4. Эпицентр был на глубине около 2 километров.
- 27 октября в Турции в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили во многих провинциях, в частности в Стамбуле, Измире, и Бурсе.