США всколыхнуло сильное землетрясение

В субботу, 6 декабря, на границе США и Канады произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 7 зафиксировали в Аляске.

Подземные колебания произошли в 11:41 по местному времени (22:41 по Киеву) на глубине 10 километров – на границе штата Аляска и Канады, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о землетрясении в США?

Неподалеку от эпицентра расположен город Якутат. После основного толчка произошли еще более 20 более слабых афтершоков – от 5,1 до 3,8 баллов.

Толчки хорошо ощущались не менее 30 секунд в главном терминале международного аэропорта Джуно, столицы штата Аляска.

Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Как пишет издание Juneau Independent, регион Аляски известен двумя мощными землетрясениями в заливе Якутат в сентябре 1899 года с магнитудой 8,1 и 8,2. Они значительно изменили ландшафт: землю подняло до 12,2 метра, а некоторые участки осели на 1,8 метра. Еще одно важное событие – землетрясение в заливе Литуя 1958 года магнитудой 7,7. Оно вызвало масштабный оползень, который упал в залив, создав цунами высотой примерно 524 метра.

