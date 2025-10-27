Турцию всколыхнуло сильное землетрясение: первые последствия и кадры стихии

В Турции вечером 27 октября в 22:48 по местному времени почувствовали мощные земные толчки. Так, в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1.

А через несколько минут в регионе зафиксировали новые толчки магнитудой 4,2. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN TÜRK.

Смотрите также Один разлом может вызвать другой: Северной Америке грозит цепь разрушительных землетрясений, – NYT

Какие последствия землетрясения в Турции?

Землетрясение почувствовали во многих провинциях Мраморного и Эгейского регионов, в частности в Стамбуле, Измире и Бурсе.

Эпицентр был на глубине 5,99 километра в районе округа Синдирги на западе Турции.

Землетрясение в Турции: смотрите видео

Службы начали проверку пострадавшей местности.

"Относительно землетрясения, которое также ощущалось в окружающих провинциях, все команды AFAD и соответствующих учреждений немедленно начали полевые исследования. Я выражаю свои наилучшие пожелания нашим гражданам, которые пострадали от землетрясения. Пусть Бог защитит нашу страну и нашу нацию от катастроф", – написал министр внутренних дел Али Ерликая.

Запад Турции всколыхнуло землетрясение: смотрите видео

Уже известно о некоторых разрушениях. Также в пострадавших регионах есть отключения электроэнергии.

Турцию всколыхнуло землетрясение: смотрите видео

Стихийные бедствия в мире: последние новости