Туреччину сколихнув сильний землетрус: перші наслідки та кадри стихії

У Туреччині увечері 27 жовтня о 22:48 за місцевим часом відчули потужні земні поштовхи. Так, у провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1.

А через декілька хвилин у регіоні зафіксували нові поштовхи магнітудою 4,2. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN TÜRK.

Дивіться також Один розлом може викликати інший: Північній Америці загрожує ланцюг руйнівних землетрусів, – NYT

Які наслідки землетрусу у Туреччині?

Землетрус відчули у багатьох провінціях Мармурового та Егейського регіонів, зокрема у Стамбулі, Ізмірі та Бурсі.

Епіцентр був на глибині 5,99 кілометра у районі округу Синдирги на заході Туреччини.

Землетрус у Туреччині: дивіться відео

Служби почали перевірку постраждалої місцевості.

"Щодо землетрусу, який також відчувався в навколишніх провінціях, усі команди AFAD та відповідних установ негайно розпочали польові дослідження. Я висловлюю свої найкращі побажання нашим громадянам, які постраждали від землетрусу. Нехай Бог захистить нашу країну та нашу націю від катастроф", – написав міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Захід Туреччини сколихнув землетрус: дивіться відео

Уже відомо про деякі руйнування. Також у постраждалих регіонах є відключення електроенергії.

Туреччину сколихнув землетрус: дивіться відео

Стихійні лиха у світі: останні новини