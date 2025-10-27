Туреччину сколихнув сильний землетрус: перші наслідки та кадри стихії
- 27 жовтня в Туреччині в провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1.
- Поштовхи відчули в багатьох провінціях, зокрема в Стамбулі, Ізмірі, та Бурсі.
У Туреччині увечері 27 жовтня о 22:48 за місцевим часом відчули потужні земні поштовхи. Так, у провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1.
А через декілька хвилин у регіоні зафіксували нові поштовхи магнітудою 4,2. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN TÜRK.
Які наслідки землетрусу у Туреччині?
Землетрус відчули у багатьох провінціях Мармурового та Егейського регіонів, зокрема у Стамбулі, Ізмірі та Бурсі.
Епіцентр був на глибині 5,99 кілометра у районі округу Синдирги на заході Туреччини.
Землетрус у Туреччині: дивіться відео
Служби почали перевірку постраждалої місцевості.
"Щодо землетрусу, який також відчувався в навколишніх провінціях, усі команди AFAD та відповідних установ негайно розпочали польові дослідження. Я висловлюю свої найкращі побажання нашим громадянам, які постраждали від землетрусу. Нехай Бог захистить нашу країну та нашу націю від катастроф", – написав міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.
Захід Туреччини сколихнув землетрус: дивіться відео
Уже відомо про деякі руйнування. Також у постраждалих регіонах є відключення електроенергії.
Туреччину сколихнув землетрус: дивіться відео
На початку жовтня у кількох регіонах на сході Румунії оголошували червоний рівень небезпеки через сильні дощі, які могли спричинити повені. У місцевих школах навіть скасовували навчання.
Тим часом у Болгарії оголошували помаранчевий рівень небезпеки через снігопади та сильний вітер у 20 регіонах. На дорогах були затори, також через повалені дерева були проблеми зі світлом.
А іншу частину країни у той час накрила масштабна повінь. Низка болгарських морських курортів пішли під воду.