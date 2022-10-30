Из-за России экспорт зерна сейчас невозможен, – Мининфраструктуры
Источник:Александр Кубраков
Россия решила выйти из зерновой сделки, из-за чего экспорт продовольствия невозможен. Кремль препятствует экспорту зерна в страну, которая находится на грани голода.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о невозможности экспорта зерна из-за перекрытия Россией зернового коридора. Кубраков сообщил, что 30 октября из-за действий России из украинского порта не смогло выйти судно, которое должно было везти зерно в Эфиопию.
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Россия перекрыла зерновой коридор
По словам министра, речь идет о судне Ikaria Angel, на которое погрузили 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией зернового коридора экспорт невозможен,
– сообщил он.
Россия вышла из зерновой сделки: что известно на данный момент
- Россия внезапно решила выйти из зернового соглашения, которое было подписано летом в Стамбуле. В Кремле цинично заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении из-за взрывов в Севастополе. Россия обвиняет Украину и Великобританию во взрывах.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна предупреждала о планах России сорвать зерновое соглашение. Кулеба подчеркнул, что Москва блокирует зерновой коридор под надуманным предлогом.
- Также Дмитрий Кулеба информировал, что в настоящее время Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах. В МИДе считают, что Турция и ООН должны отреагировать на шантаж Кремля. Именно с Турцией и ООН Украина и Россия подписывали отдельные зерновые соглашения.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что решение Кремля было вполне предсказуемым. Глава государства отметил, что Россия приняла циничное решение заранее.
- Известно, что 30 октября стороны зерновой сделки не смогли договориться о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору. Следовательно, более 10 судов оказались заблокированными.
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