Из-за России экспорт зерна сейчас невозможен, – Мининфраструктуры

Россия решила выйти из зерновой сделки, из-за чего экспорт продовольствия невозможен. Кремль препятствует экспорту зерна в страну, которая находится на грани голода.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о невозможности экспорта зерна из-за перекрытия Россией зернового коридора. Кубраков сообщил, что 30 октября из-за действий России из украинского порта не смогло выйти судно, которое должно было везти зерно в Эфиопию.

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Россия перекрыла зерновой коридор

По словам министра, речь идет о судне Ikaria Angel, на которое погрузили 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией зернового коридора экспорт невозможен,

– сообщил он.

Россия вышла из зерновой сделки: что известно на данный момент

Россия внезапно решила выйти из зернового соглашения, которое было подписано летом в Стамбуле. В Кремле цинично заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении из-за взрывов в Севастополе. Россия обвиняет Украину и Великобританию во взрывах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна предупреждала о планах России сорвать зерновое соглашение. Кулеба подчеркнул, что Москва блокирует зерновой коридор под надуманным предлогом.

Также Дмитрий Кулеба информировал, что в настоящее время Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах. В МИДе считают, что Турция и ООН должны отреагировать на шантаж Кремля. Именно с Турцией и ООН Украина и Россия подписывали отдельные зерновые соглашения.

Президент Владимир Зеленский сказал, что решение Кремля было вполне предсказуемым. Глава государства отметил, что Россия приняла циничное решение заранее.

Известно, что 30 октября стороны зерновой сделки не смогли договориться о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору. Следовательно, более 10 судов оказались заблокированными.

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