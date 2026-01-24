Житомир под атакой дронов: в городе работают силы ПВО

Утром 24 января россияне совершили атаку на Житомир. Силы ПВО работали по вражеским целям.

О работе ПВО в регионе рассказали в полиции Житомирской области.

Что известно о взрывах в Житомире?

На Житомирщине объявили воздушную тревогу около 7 утра 24 января. Вскоре вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили о БПЛА над городом.

В полиции призвали украинцев не снимать работу ПВО. "Информационная тишина – помощь обороне. Надежный тыл – поддержка защитников", – отметили правоохранители.

Мониторинговые ресурсы рассказали о БпЛА курсом на Озерное и Коростень.

