В Киеве во время массированного обстрела журналистку с сыном пытались выгнать из укрытия
Работница Киевпастранса пыталась выгнать из укрытия украинскую журналистку Юлию Кириенко-Меринову с сыном и еще нескольких женщин. Происходило это во время массированного российского обстрела Киева в ночь на 22 октября.
Журналистка "1+1" Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что во время атаки на Киев ее с сыном пытались выгнать из укрытия в ночь на 22 октября. Об этом она сообщила в своей соцсети, пишет 24 Канал.
Почему людей выгоняли из укрытия?
По словам журналистки, работница "Киевпастранса" пыталась выгнать не только ее с сыном, а еще нескольких женщин. Причину работница не объяснила, только сказала: "Что вы здесь ходите".
А ходим мы за связью. Чтобы спросить у своих "как ты?", после очередного взрыва. Чтобы быть на связи, когда по твоему городу, где родные и друзья, летят российские ракеты,
– добавляет Юлия.
Журналистка отметила, что это укрытие – единственное в квартале, где она живет, поэтому туда приходят прятаться от российских обстрелов десятки людей с детьми и животными. Юлия обратилась к "Киевпастранс" с требованием вовремя открывать укрытия и объяснять своим дежурным, что они ответственны не за помещение, а за жизнь людей.
А также призвала мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко увеличить количество укрытий.
Какие последствия атаки Киева в ночь на 22 октября?
В результате массированной атаки на Киев в ночь на 22 октября два человека погибли, 25 человек ранены, среди них – 5 детей. Более 10 госпитализированы. Психологическую помощь ГСЧС оказали 31 человеку.
Враг обстреливал Киев баллистикой и ударными БПЛА. Зафиксированы попадания в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Голосеевском и Печерском районах. Повреждены многоэтажки, автомобили, газовые трубы, нежилые здания и помещения медучреждения.
Сейчас часть Киева временно без горячей воды, в частности Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Печерский, Подольский, Святошинский и Шевченковский районы. Специалисты работают над восстановлением.
К спасательной операции привлекли более 300 спасателей и 70 единиц техники.