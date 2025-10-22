В Киеве во время массированного обстрела журналистку с сыном пытались выгнать из укрытия

Работница Киевпастранса пыталась выгнать из укрытия украинскую журналистку Юлию Кириенко-Меринову с сыном и еще нескольких женщин. Происходило это во время массированного российского обстрела Киева в ночь на 22 октября.

Журналистка "1+1" Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что во время атаки на Киев ее с сыном пытались выгнать из укрытия в ночь на 22 октября. Об этом она сообщила в своей соцсети, пишет 24 Канал.

Почему людей выгоняли из укрытия?

По словам журналистки, работница "Киевпастранса" пыталась выгнать не только ее с сыном, а еще нескольких женщин. Причину работница не объяснила, только сказала: "Что вы здесь ходите".

А ходим мы за связью. Чтобы спросить у своих "как ты?", после очередного взрыва. Чтобы быть на связи, когда по твоему городу, где родные и друзья, летят российские ракеты,

– добавляет Юлия.

Журналистка отметила, что это укрытие – единственное в квартале, где она живет, поэтому туда приходят прятаться от российских обстрелов десятки людей с детьми и животными. Юлия обратилась к "Киевпастранс" с требованием вовремя открывать укрытия и объяснять своим дежурным, что они ответственны не за помещение, а за жизнь людей.

А также призвала мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко увеличить количество укрытий.

