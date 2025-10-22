Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві під час масованого обстрілу журналістку з сином намагалися вигнати з укриття
22 жовтня, 14:38
3

У Києві під час масованого обстрілу журналістку з сином намагалися вигнати з укриття

Діана Подзігун
Основні тези
  • Працівниця "Київпастрансу" намагалась вигнати журналістку Юлію Кирієнко-Мерінову та інших людей з укриття під час обстрілу Києва.
  • Юлія закликала "Київпастранс" вчасно відкривати укриття та звернулась до мера Віталія Кличка з проханням збільшити їх кількість.

Працівниця Київпастрансу намагалась вигнати з укриття українську журналістку Юлію Кирієнко-Мерінову із сином та ще декількох жінок. Відбувалось це під час масованого російського обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня.

Журналістка "1+1" Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що під час атаки на Київ її з сином намагались вигнати зі сховища в ніч на 22 жовтня. Про це вона повідомила у своїй соцмережі, пише 24 Канал.

Дивіться також Будинок миттєво охопило полум’я: фото жінки і двох дітей, яких Росія вбила ударом по Київщині 

Чому людей виганяли з укриття?

За словами журналістки, працівниця "Київпастрансу" намагалась вигнати не лише її з сином, а ще кількох жінок. Причину працівниця не пояснила, лише сказала: "Що ви тут ходите".

А ходимо ми за звʼязком. Аби спитати у своїх "як ти?", після чергового вибуху. Аби бути на зв'язку, коли по твоєму місту, де рідні й друзі, летять російські ракети,
– додає Юлія.

Журналістка наголосила, що це укриття – єдине у кварталі, де вона мешкає, тож туди приходять ховатись від російських обстрілів десятки людей з дітьми та тваринами. Юлія звернулась до "Київпастранс" із вимогою вчасно відкривати укриття та пояснювати своїм черговим, що вони відповідальні не за приміщення, а за життя людей.

А також закликала мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка збільшити кількість укриттів.

Які наслідки атаки Києва в ніч на 22 жовтня? 

  • Внаслідок масованої атаки на Київ в ніч на 22 жовтня двоє людей загинуло, 25 осіб поранено, серед них – 5 дітей. Більш ніж 10 госпіталізовані. Психологічну допомогу ДСНС надали 31 людині.

  • Ворог обстрілював Київ балістикою та ударними БпЛА. Зафіксовані влучання в Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Голосіївському та Печерському районах. Пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі, газові труби, нежитлові будівлі та приміщення медзакладу.

  • Наразі частина Києва тимчасово без гарячої води, зокрема Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Печерський, Подільський, Святошинський та Шевченківський райони. Фахівці працюють над відновленням.

  • До рятувальної операції залучили понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки. 