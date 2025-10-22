Журналістка "1+1" Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що під час атаки на Київ її з сином намагались вигнати зі сховища в ніч на 22 жовтня. Про це вона повідомила у своїй соцмережі, пише 24 Канал.

Чому людей виганяли з укриття?

За словами журналістки, працівниця "Київпастрансу" намагалась вигнати не лише її з сином, а ще кількох жінок. Причину працівниця не пояснила, лише сказала: "Що ви тут ходите".

А ходимо ми за звʼязком. Аби спитати у своїх "як ти?", після чергового вибуху. Аби бути на зв'язку, коли по твоєму місту, де рідні й друзі, летять російські ракети,

– додає Юлія.

Журналістка наголосила, що це укриття – єдине у кварталі, де вона мешкає, тож туди приходять ховатись від російських обстрілів десятки людей з дітьми та тваринами. Юлія звернулась до "Київпастранс" із вимогою вчасно відкривати укриття та пояснювати своїм черговим, що вони відповідальні не за приміщення, а за життя людей.

А також закликала мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка збільшити кількість укриттів.

