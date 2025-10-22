Журналістка "1+1" Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що під час атаки на Київ її з сином намагались вигнати зі сховища в ніч на 22 жовтня. Про це вона повідомила у своїй соцмережі, пише 24 Канал.
Чому людей виганяли з укриття?
За словами журналістки, працівниця "Київпастрансу" намагалась вигнати не лише її з сином, а ще кількох жінок. Причину працівниця не пояснила, лише сказала: "Що ви тут ходите".
А ходимо ми за звʼязком. Аби спитати у своїх "як ти?", після чергового вибуху. Аби бути на зв'язку, коли по твоєму місту, де рідні й друзі, летять російські ракети,
– додає Юлія.
Журналістка наголосила, що це укриття – єдине у кварталі, де вона мешкає, тож туди приходять ховатись від російських обстрілів десятки людей з дітьми та тваринами. Юлія звернулась до "Київпастранс" із вимогою вчасно відкривати укриття та пояснювати своїм черговим, що вони відповідальні не за приміщення, а за життя людей.
А також закликала мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка збільшити кількість укриттів.
Які наслідки атаки Києва в ніч на 22 жовтня?
Внаслідок масованої атаки на Київ в ніч на 22 жовтня двоє людей загинуло, 25 осіб поранено, серед них – 5 дітей. Більш ніж 10 госпіталізовані. Психологічну допомогу ДСНС надали 31 людині.
Ворог обстрілював Київ балістикою та ударними БпЛА. Зафіксовані влучання в Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Голосіївському та Печерському районах. Пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі, газові труби, нежитлові будівлі та приміщення медзакладу.
Наразі частина Києва тимчасово без гарячої води, зокрема Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Печерський, Подільський, Святошинський та Шевченківський райони. Фахівці працюють над відновленням.
До рятувальної операції залучили понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.