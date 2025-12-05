Военный дал прогноз, что изменится на фронте в зимний период
- Военный офицер Владимир Черняк прогнозирует, что из-за ухудшения погодных условий проходимость живой силы и техники противника существенно снизится зимой.
- Ожидается, что эффективность штурмовых действий оккупантов не увеличится, поскольку логистические пути становятся непригодными, а техника застревает в грязи.
Военное командование России уже неоднократно заявляло о якобы существенных успехах своих войск на поле боя. Часто звучали сроки, к которым определенные участки фронта должны были бы быть под контролем оккупантов, однако этого так и не произошло.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что россияне бросают на фронт практически все, что у них есть, чтобы догнать военные планы Кремля. Однако боевые действия ближе к зиме так или иначе будут терять темпы.
Как изменится война зимой?
Владимир Черняк подчеркнул, что проходимость живой силы и техники россиян существенно снижается с ухудшением погодных условий.
Очень часто мы наблюдаем, когда вездеходная техника противника застревает в грязи. Все потому, что логистических маршрутов для таких передвигать немного,
– сказал он.
Из-за интенсивности боевых действий, те пути, которые есть, становятся абсолютно непригодными. Оккупантам из-за этого не удается вовремя отправлять на позиции бронетехнику, личный состав или обеспечивать войско всем необходимым. Поэтому, по мнению офицера, не стоит ожидать увеличения эффективности штурмовых действий в зимний период.
Но россияне, вероятно, для наступления будут искать и другие эффективные методы. В частности могут использовать пехотинцев, которые будут двигаться хоть и медленнее, однако с определенной результативностью.
Какова ситуация на фронте?
Александр Сырский опроверг заявления россиян об окружении Купянска. Несмотря на сложности, там удалось стабилизировать ситуацию и улучшить тактическое положение Сил обороны.
Россияне снова дезинформируют относительно своих успехов на Запорожском направлении. На самом деле оккупанты не контролируют село Доброполье там. В Генштабе подчеркнули, что диверсионная группа, которая проникла туда на окраине, уже уничтожена.
За Покровск продолжаются ожесточенные бои. Россияне прилагают максимум усилий, чтобы захватить этот город, держать там осаду не легко. Однако Силам обороны удалось сохранить контроль в северной части Покровска.