Вступился за русскоязычных: Зинченко признался в убийстве Ирины Фарион сокамернику
- Вячеслав Зинченко признался сокамернику в убийстве Ирины Фарион, заявив, что совершил преступление на почве личной неприязни.
- Зинченко утверждает, что признание было сделано под давлением, а его адвокат требует установить личности тех, кто общался с его клиентом в камере.
22 августа во Львове состоялось заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Прокуроры заявили, что обвиняемый признался в преступлении сокамернику, и предоставили соответствующие доказательства.
Так, прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал из протокола текст разговора Зинченко с сокамерником. Обвиняемый якобы сказал, что убил Ирину Фарион из-за личной неприязни, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о признании Зинченко в убийстве Ирины Фарион?
Сокамерник поинтересовался, получил ли Зинченко какие-то средства за убийство общественного деятеля. Парень ответил, что нет. Тогда собеседник спросил, зачем же тогда тот совершил преступление. Обвиняемый ответил, что на почве личной неприязни. Мол, плохо относился к языковеду, поскольку та нехорошо высказывалась о русскоязычных.
В суде Вячеслав Зинченко заявил, что этот разговор не может быть доказательством, поскольку он говорил под давлением.
То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили,
– подчеркнул обвиняемый.
Адвокат Зинченко в свою очередь отметил, что его подзащитный должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.
Судебное заседание во Львове: смотрите видео
Следующие заседания состоятся 2 и 3 сентября в 10:30.
Что известно об убийстве Ирины Фарион?
- 19 июля неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома. Политик получила огнестрельное ранение головы. Впоследствии она умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве языковеда. На следующий день подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
- Зинченко инкриминировали умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием. За это парню грозит пожизненное заключение.
- В телефоне обвиняемого Вячеслава Зинченко нашли фото из расположения НУ "Львовская политехника", сквера Юра и ряда улиц – скриншот дома на Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион, изображения нацистского и пророссийского характера.