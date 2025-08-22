22 серпня у Львові відбулося засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Прокурори заявили, що обвинувачений зізнався у злочині співкамернику, і надали відповідні докази.

Так, прокурор Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови Зінченка зі співкамерником. Обвинувачений нібито сказав, що вбив Ірину Фаріон через особисту неприязнь, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про зізнання Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон?

Співкамерник поцікавився, чи отримав якісь кошти Зінченко за вбивство громадської діячки. Хлопець відповів, що ні. Тоді співрозмовник запитав, навіщо ж тоді той скоїв злочин. Обвинувачений відповів, що на ґрунті особистої неприязні. Мовляв, погано ставився до мовознавиці, оскільки та недобре висловлювалася про російськомовних.

У суді В'ячеслав Зінченко заявив, що ця розмова не може бути доказом, оскільки він говорив під тиском.

Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули,

– наголосив обвинувачений.

Адвокат Зінченка своєю чергою зазначив, що його підзахисний мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Судове засідання у Львові: дивіться відео

Наступні засідання відбудуться 2 і 3 вересня о 10:30.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?