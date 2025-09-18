В Вашингтоне установили золотую статую Трампа
- В Вашингтоне напротив Капитолия установили золотую статую Дональда Трампа с биткойном в руке.
- Статую установили в честь снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.
В Вашингтоне установили большую золотую статую американского президента Дональда Трампа напротив здания Капитолия. В руке он держит биткоин.
Высота вышеупомянутой статуи президента США достигает 3,5 метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WJLA.
Что известно о статуе Трампа?
Статую Дональда Трампа установили в честь решения Федеральной резервной системы об уменьшении процентной ставки до 4,1%. Отмечается, что это стало первым снижением ключевой ставки с декабря 2024 года.
Коллектив криптовалютних инвесторов, который профинансировал это, отметил, что такая инсталляция имеет целью начать дискуссию о "будущем цифровой валюты, монетарную политику и роль федерального правительства на финансовых рынках".
Инсталляция призвана вызвать дискуссию о будущем валюты, выпущенной правительством, и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций. Поскольку Федеральный резерв формирует экономическую политику, мы надеемся, что эта статуя побуждает к размышлениям о растущем влиянии криптовалюты,
– заявил представитель коллектива инвесторов Хичем Загдуди.
Отмечается, что объект является "данью" откровенной поддержки Дональдом Трампом криптовалюты, и как ожидается, будет привлекать внимание общества. Впрочем, известно, что эта статуя будет стоять напротив Капитолия лишь временно.
Другие статуи Трампа
- В апреле Дональд Трамп установил монумент самому себе рядом с гольф-полем в Мар-а-Лаго. Статую под названием "Монумент неповиновения" он получил в подарок от предпринимателя Энтони Константино, члена гольф-клуба президента США.
- В то же время в конце июля французский художник Джеймс Коломина установил его скульптуру в натуральную величину под названием Donald в Манхэттене. Ярко-красная скульптура изображала Трампа по пояс, который вылезает из канализационного люка.