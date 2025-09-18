Высота вышеупомянутой статуи президента США достигает 3,5 метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WJLA.

Что известно о статуе Трампа?

Статую Дональда Трампа установили в честь решения Федеральной резервной системы об уменьшении процентной ставки до 4,1%. Отмечается, что это стало первым снижением ключевой ставки с декабря 2024 года.

Коллектив криптовалютних инвесторов, который профинансировал это, отметил, что такая инсталляция имеет целью начать дискуссию о "будущем цифровой валюты, монетарную политику и роль федерального правительства на финансовых рынках".

Инсталляция призвана вызвать дискуссию о будущем валюты, выпущенной правительством, и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций. Поскольку Федеральный резерв формирует экономическую политику, мы надеемся, что эта статуя побуждает к размышлениям о растущем влиянии криптовалюты,

– заявил представитель коллектива инвесторов Хичем Загдуди.

Отмечается, что объект является "данью" откровенной поддержки Дональдом Трампом криптовалюты, и как ожидается, будет привлекать внимание общества. Впрочем, известно, что эта статуя будет стоять напротив Капитолия лишь временно.

