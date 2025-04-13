Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генерального директора Sticker Mule и бывшего кандидата в Конгресс Энтони Константино.

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Что известно о статуе Трампа

Так, статую, которая получила название "Монумент неповиновения", Трамп получил в подарок от предпринимателя Энтони Константино, члена гольф-клуба президента США.

Монумент был установлен рядом с гольф-полем в Мар-а-Лаго. Отмечается, что его могут видеть все члены клуба.

Константино утверждает, что Трамп "светился от гордости", впервые увидев свою бронзовую семифутовую статую. Монумент установлен на каменном постаменте с выгравированным именем дарителя.

Статуя Дональда Трамп в гольф-клубе / фото Энтони Константино

Кстати, Дональд Трамп, очевидно, очень нравится идея размещать повсюду памятники себе. В конце февраля он опубликовал ИИ-видео о новом Секторе Газа, который превратили в элитный курорт с золотой статуей президента США в центре.

Недавно 78-летний Дональд Трамп прошел медицинский осмотр. Врач сообщил, что Трамп "превосходное когнитивное и физическое здоровье" и может выполнять обязанности главы государства. В отчете говорится, что хорошее состояние здоровья подтверждают его "частые победы в соревнованиях по гольфу".