Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генерального директора Sticker Mule и бывшего кандидата в Конгресс Энтони Константино.
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Что известно о статуе Трампа
Так, статую, которая получила название "Монумент неповиновения", Трамп получил в подарок от предпринимателя Энтони Константино, члена гольф-клуба президента США.
Монумент был установлен рядом с гольф-полем в Мар-а-Лаго. Отмечается, что его могут видеть все члены клуба.
Константино утверждает, что Трамп "светился от гордости", впервые увидев свою бронзовую семифутовую статую. Монумент установлен на каменном постаменте с выгравированным именем дарителя.
Статуя Дональда Трамп в гольф-клубе / фото Энтони Константино
Кстати, Дональд Трамп, очевидно, очень нравится идея размещать повсюду памятники себе. В конце февраля он опубликовал ИИ-видео о новом Секторе Газа, который превратили в элитный курорт с золотой статуей президента США в центре.
Недавно 78-летний Дональд Трамп прошел медицинский осмотр. Врач сообщил, что Трамп "превосходное когнитивное и физическое здоровье" и может выполнять обязанности главы государства. В отчете говорится, что хорошее состояние здоровья подтверждают его "частые победы в соревнованиях по гольфу".